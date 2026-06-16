Билайн модернизировал сеть 4G на трассе А-370 «Уссури» в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Это позволило обеспечить мобильным интернетом и жителей сёл, и путешествующих по трассе клиентов.

Модернизации затронули такие поселки и расположенные рядом участки трассы, как 24-й и 25-й км, включая и автодорогу до рп Корфовский; п/ст Гедике, а также несколько километров железнодорожного пути и автодорогу от Гедике до села Роскошь; г. Дубняковая, села Владимировка, Аван, Отрадное, Дормидонтовка.

В результате работ клиенты получили возможность с комфортом пользоваться современными сервисами на базе 4G, позволяющему скачивать объемные файлы, слушать музыку и подкасты, пользоваться мессенджерами и общаться по голосовой связи с помощью технологии Voice over LTE (голос поверх сети LTE - VoLTE), обеспечивающей высокое качество соединения.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

- Использование диапазона L800 - это большой шаг по увеличению покрытия и емкости сети, поскольку он за счет своей высокой проникающей способности обеспечивает покрытие на действительно больших расстояниях. В населенных пунктах он также создает преимущество, позволяя сигналу проникать в дома с толстыми стенами, что актуально для Дальнего Востока, - комментирует директор Хабаровского отделения Билайн Сергей Колесов.

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