Дружба и Сергеевка: в селах Хабаровского района построят новые места отдыха

Фото: Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

В Дружбе и Сергеевке начались работы по благоустройству зон отдыха — их выбрали сами жители во время Всероссийского голосования. В министерстве ЖКХ края подчеркивают: проекты реализуются по народной программе «Единой России» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дружба и Сергеевка: что здесь появится?

В Хабаровском крае продолжается масштабное преображение общественных пространств. В этом году по нацпроекту и народной программе «Единой России» благоустраивают 63 территории. На работы из федерального бюджета выделено 339,6 млн рублей.

В числе счастливчиков два села Хабаровского района. В Сергеевке между многоквартирными домами № 1 и № 4 по улице 21 км Сарапульского шоссе появятся удобные пешеходные дорожки, скамейки, урны, будет установлено современное освещение. В Дружбе в этом году асфальтируют пешеходную дорожку, соединяющую улицы Школьную и Юбилейную, а также установят урны и системы освещения.

Казалось бы, мелочи. Но для местных жителей, которые каждый день ходят по разбитым тротуарам или в темноте возвращаются домой, это реальные перемены.

В краевом минЖКХ напомнили: Сергеевское сельское поселение участвует в проекте с 2020 года, а Дружбинское — с 2021-го. За это время в двух селах благоустроили уже 22 общественные территории. Цифра внушительная, почти по три объекта в год на два села.

– В прошлом году на средства федерального бюджета в Дружбе появилась современная спортивная площадка. Площадка была построена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благодаря активному участию жителей в голосовании удалось реализовать проект, — рассказал и.о. заместителя председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик.

Калинка – село с историей

В 2025 году в Сергеевском сельском поселении благоустроили зону отдыха в селе Калинка. Там уложили асфальтированную пешеходную дорожку, смонтировали освещение, установили стелу «Калинка», а также информационные стенды об истории села.

Теперь и у калинцев есть своя «визитная карточка». И не надо рассказывать гостям, где находится село, — можно просто вести их к стеле.

Как выбирали территории?

Напомним: территории для благоустройства отбирают сами жители на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

— Всего в этом году на голосование выставлено 203 территории в 52 населенных пунктах Хабаровского края. Участие могут принять все граждане старше 14 лет, — отметили в краевом минЖКХ.

Именно жители решают, какие парки, скверы и набережные попадут в план благоустройства на следующий год. Голосование продлится до 12 июня. Так что у тех, кто ещё не выбрал любимую территорию, есть время. Не оставайтесь в стороне — от вашего голоса зависит, где появятся новые дорожки и скамейки.