МРТ без страха: врач-рентгенолог о клаустрофобии, магнитных сережках и опухолях, найденных случайно

Фото: Сергей Пятков

Темнота, гул, узкая труба и неизвестность. Для многих процедура магнитно-резонансной томографии (МРТ) до сих пор кажется чем-то пугающим. В эфире «Здорового разговора» на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM) мы разобрали все мифы и страшилки вместе с Денисом Долоковым, врачом-рентгенологом многопрофильного медицинского центра «Стандарт».

–Денис Сергеевич, чего боятся люди чаще всего? Наверное, замкнутого пространства?

–Да, клаустрофобия – это основная боязнь. Но в большинстве случаев мы можем помочь. Иногда берем кого-то из родственников – человек постоит рядом, поддержит морально, и пациент собирается. Мы даем специальную кнопку: если станет совсем невмоготу, пациент нажимает, заходит лаборант или врач, успокаивает. Чаще всего после этого процедуру удается продолжить.

–А мифы о радиации? Многие до сих пор думают, что МРТ «облучает».

–Сейчас люди уже грамотные. Большинство знает: в МРТ нет никакого ионизирующего излучения, это магнитный резонанс. Единственное, что шумно. Но мы даем специальные наушники, которые подавляют звук. По сути, человек лежит в комфорте.

–Многие путают МРТ и компьютерную томографию (КТ). Расскажите в чем разница?

–КТ – это рентгеновское облучение, она быстрая и безшумная. МРТ – магнитное поле, процедура более долгая (от 20 минут за зону) и шумная. И области применения разные. КТ –для легких, органов грудной клетки, сосудов. МРТ – для всего остального: головной мозг, позвоночник, суставы, органы малого таза, желудок. Методы друг друга не заменяют, а дополняют.

–Какой метод информативнее?

–Самого информативного не существует. Но для мягких тканей МРТ – король. Особенно для головного и спинного мозга. Это, пожалуй, единственный метод, который видит спинной мозг хорошо. Мы видим кору, белое вещество, опухоли, инсульты, кровоизлияния. Без разрезов, без инвазивных манипуляций.

–Что можно обнаружить на ранних стадиях, когда человека вообще ничего не беспокоит?

–Онкологические заболевания долго никак не проявляются. Пациент может прийти по рекомендации терапевта (из-за плохих анализов или просто ухудшения самочувствия), а мы находим опухоль.

Приведу пример. Пришла ко мне пациентка с болями в пояснице. Невролог заподозрил грыжу –она действительно была. Но на одном из срезов (зона сканирования случайно захватила чуть больше) я заметил подозрительное образование в прямой кишке. Пациентка пришла за одним, а нашли другое. В итоге малоинвазивная операция на ранней стадии и человек здоров, живёт до сих пор и благодарен, что пришла «на поясницу».

–Если МРТ такой хороший, почему нельзя просто лечь и просканироваться от макушки до пят?

–Это предел метода. Если растягивать зону сканирования, качество изображений падает. Каждый отдел нужно снимать отдельно. Поясница –20 минут. Шейный + грудной + поясничный –уже около часа. Аппарат получает срезы, а мы их потом оцениваем.

–Есть ли абсолютные противопоказания?

–Да. Кардиостимулятор –это единственное абсолютное противопоказание. МРТ может нарушить его работу, что приведет к летальному исходу. Хотя сейчас появились управляемые модели, которые можно перевести в специальный режим.

–А брекеты, штифты, искусственные суставы, татуировки?

–Все это уже не проблема. Металлы сейчас используют маломагнитные, чаще всего титан. Качество изображения рядом с протезом может чуть снизиться, но оценить окружающие мягкие ткани, жидкости, воспаления – можно. Человек ничего не почувствует, максимум – легкое нагревание в зоне импланта. Татуировки вообще не мешают, никаких артефактов от них нет.

С брекетами: будет плохо видно глотку, пазухи носа, орбиты. А головной мозг и височно-нижнечелюстные суставы – хорошо.

–А что насчет мелких металлических предметов в теле (дробь, осколки)?

–Вот это – абсолютное противопоказание. Например, дробина в глазном яблоке. Такого пациента мы не возьмем. Но каждый случай решается индивидуально.

–Иногда назначают МРТ с контрастным веществом. Зачем?

–Для дополнительной информации в сложных случаях. Например, исследование молочных желез без контраста практически бессмысленно. Контраст помогает отличить воспаление от опухоли.

–А правда, что аппарат сам все выдает, а врач только распечатывает результат?

–Нет. Рентгенолог оценивает каждое изображение. Сейчас стало модно закидывать снимки в искусственный интеллект (ИИ). Но мы постоянно сталкиваемся с ошибками. Недавний случай: ИИ принял огромную опухоль яичника объемом 1,5 литра за простое скопление жидкости в брюшной полости. А там требовалось срочное хирургическое вмешательство. ИИ ошибается, не дооценивает опасные образования.

–Что делать, если сомневаешься в результате?

–Приходите на пересмотр к другому специалисту. Бывает, что исследование сделано на старом оборудовании, и приходится переделывать. Пациент сам не отличит современный аппарат от устаревшего – никто не скажет «у нас томограф плохой». Поэтому важно доверять центру и конкретному врачу.

–Расскажите какой-нибудь интересный случай из практики.

–Недавно гинекологи никак не могли понять, что за образование у пациентки. ИИ «сказал», что это опухоль. А при детальном разборе оказалось… инородное тело, которое давно инкапсулировалось (обросло капсулой) в мягких тканях. Не опухоль, не воспаление, а просто чужеродный предмет, о котором человек даже не подозревал. Удалили – и все прошло.

–Есть ли какой-то лимит? Раз в год, раз в полгода?

–Нет. Можно делать хоть несколько раз в день, хоть каждый день – по показаниям. Никакого вреда нет.

–Что скажете тем, кто откладывает МРТ из-за страха?

–Бояться точно нечего. Даже при клаустрофобии в 90% случаев люди собираются и проходят исследование. Приходите с родственниками, мы поддержим, объясним. А взамен получите точный диагноз или спокойствие за свое здоровье.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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