Министр спорта России Дегтярев вручил красные дипломы лучшим выпускникам ДВГАФК

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Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил красные дипломы об успешном окончании учебы студентам Дальневосточной государственной академии физической культуры.

На территории Министерства спорта России в Москве прошел торжественный выпускной бал для лучших студентов, окончивших 14 спортивных вузов страны. Среди выпускников присутствовали и представители Дальневосточной государственной академии физической культуры.

Министр Дегятрев лично вручил дипломы лучшим выпускникам Дальневосточной государственной академии физической культуры. Также студентов со сцены поздравил ректор Дмитрий Чилигин, а памятными подарками выпускников наградила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина.

Всего в церемонии приняли участия два выпускника Дальневосточной государственной академии физической культуры: Диана Пан и Екатерина Татарец.

Помимо Шишкиной, выпускной бал посетили и другие легенды российского и мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

Стоит отметить, что министр Дегтярев заявил о своем особенном отношении к Дальневосточной государственной академии физической культуры. Также глава российского спорта рассказал, что подобный бал выпускников в Минспорта РФ может стать традиционным.