Хабаровск в кино: в краевом центре снимут фильм о двух подростках, покоривших Амур

Фото: Ульяна Кузьменко

Комедийное роуд-муви «Все реки впадают в моря» станет первым крупным проектом, снятым при поддержке дальневосточного гранта Фонда кино. В главных ролях звезды российского кино и артисты местных театров. Съёмки стартуют уже 15 августа, а премьеру обещают показать не в Москве, а в Хабаровске.

15 августа в Хабаровском крае стартуют съёмки полнометражного фильма «Все реки впадают в моря». Это комедийное роуд-муви про двух подростков, которые отправляются в опасное путешествие по Амуру. Хабаровский школьник Валя Лужнецкий — мечтатель, вдохновлённый исследователями Дальнего Востока. Чтобы впечатлить одноклассницу Ингу, он вместе с другом Егором решается на дерзкую авантюру. Дикая река, тайга, страх и свобода — их ждёт не просто приключение, а путь к самим себе.

Проект уже получил мощную поддержку. Он стал одним из трёх победителей первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино. Конкурс был серьёзным: из 29 заявок поддержали только три. За проектом стоят кинокомпании «Пропеллер Продакшн», «АрсПикчерс» и «ТАЙГА». А инициатива реализуется при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично встретился с создателями фильма и дал проекту зелёный свет.

«То, что Хабаровский край станет ключевой локацией для сюжета и съёмок, заслуживает уважения. Более 90% картины будет снято у нас — это серьёзный вклад и большая ответственность. Наш край уникален, важно показать не только характеры героев, но и дальневосточную природу, великий Амур и бескрайнюю тайгу», — подчеркнул глава региона.

Министерство туризма края уже включилось в работу: поможет с выбором локаций и организацией логистики. Каждая сцена должна передавать подлинную атмосферу Дальнего Востока. И, судя по всему, зритель действительно увидит край таким, каким его мало кто знает.

По условиям гранта, не менее 30% творческой команды должны составлять жители Дальнего Востока. Поэтому в проекте задействованы не только известные актёры — Ярослав Могильников, Дарья Урсуляк, Дмитрий Куличков, Александр Обласов, Матвей Кулагин, Александра Бабаскина, — но и артисты местных театров, представители малочисленных народов, студенты режиссёрского факультета Хабаровского филиала ВГИКа.

В съёмочную группу войдут продюсеры, костюмеры и гримёры из Хабаровского края. Это не просто дань условиям гранта, а реальный вклад в развитие местной киношколы.

«Можем с уверенностью сказать — у нас точно всё получится. Главная задача — создать качественное кино о дружбе, любви и путешествии по Хабаровскому краю. Картина покажет, что эпоха открытий не завершена — подвиги и новые географические свершения возможны и сегодня. Финал получился интересным и даже подразумевает продолжение», — поделился учредитель «Пропеллер Продакшн» Григорий Подземельный.

Создатели хотят, чтобы после просмотра зритель влюбился в суровую, но притягательную красоту Хабаровского края.

«Мы хотим, чтобы о Хабаровском крае говорили как о территории, где можно жить, работать, жениться и растить детей, развивать бизнес, отдыхать. И, конечно, которой можно гордиться как местом перспектив, возможностей и вдохновения», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Большая часть съёмок пройдёт в Хабаровском крае в августе и сентябре 2026 года. Широкий прокат фильма запланирован на осень 2027 года. Картину можно будет посмотреть не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах.

И важный момент: премьера, скорее всего, состоится не в Москве. Создатели обещают показать фильм в Хабаровском крае. «Обычно премьеры проходят в Москве, но благодаря поддержке губернатора мы хотели бы провести показ в Хабаровском крае», — отметили представители кинокомпаний.