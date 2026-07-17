Каким быть музыкальному театру? хабаровчане выбирают фасад для нового здания театра

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

На портале «Госуслуги» стартовало голосование за новый облик Хабаровского краевого академического музыкального театра. Семь архитектурных идей от местных мастеров до команд из Москвы, Питера и Якутска. Решение, какой станет главная сцена региона, принимают сами жители.

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

В Хабаровске событие, которое давно ждали и театралы, и просто неравнодушные горожане. На портале «Госуслуги» запущено голосование за новый облик фасада Хабаровского краевого академического музыкального театра.

Выбор непростой: семь архитектурных концепций из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска. Каждая по-своему уникальна. Кто-то предложил классику с отсылками к историческому облику здания, кто-то смелые футуристические решения, а кто-то современную интерпретацию с использованием национальных мотивов.

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Конкурс был открытым по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Участвовать мог любой: от частных архитекторов до крупных проектных бюро. И это не случайно.

– Глава региона неоднократно подчёркивал, что театр для людей, поэтому особо значимо услышать мнение каждого человека, неравнодушного к судьбе ведущего учреждения культуры региона, – уточнили в министерстве культуры края.

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Всего на конкурс поступило 34 заявки из 11 городов России. Экспертная комиссия из 18 специалистов — архитекторов, градостроителей, представителей профессионального сообщества — оценивала каждую работу по четырём критериям: выразительность проекта (насколько он запоминается и вдохновляет); интегрированность в окружающую среду (как здание впишется в городской ландшафт); стоимость и реалистичность (можно ли построить то, что нарисовано); применение отечественных материалов (поддержка российских производителей).

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

После тщательного отбора осталось семь финалистов. По словам экспертов, все они разнообразны, но при этом отражают локальную идентичность здания и связь с городом. Какой из них станет лучшим решать жителям.

Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Проголосовать за понравившуюся концепцию можно на портале «Госуслуги» ссылка доступна на сайте краевого минкультуры.

Итоги опроса будут представлены губернатору как основа для финального выбора. Но на этом процесс не завершится. После того как победитель будет определён, начнётся масштабный подготовительный этап.