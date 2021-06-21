Традиции хабаровского «Поколения»

ЖК «Поколения» является совершенно новым объектом для хабаровской архитектуры и культурной среды. Фото: «Талан»

В краевом центре сдан уникальный многоквартирныйдом бизнес класса в формате семейных резиденций. Жилой комплекс «Поколения» стал первым объектом федерального застройщика «Талан» в региональной столице.

ЖК «Поколения» является совершенно новым объектом для хабаровской архитектуры и культурной среды. В нем воплотилась особая концепция планировки и исполнения жилья «Семейные резиденции». «Поколения» в этом смысле - показательный комплекс, созданный в лучших традициях «Талан». Расположенный в центре Хабаровска на переулке Батарейный 1, многоквартирный дом представляет собой 15-этажное монолитно-кирпичное здание авторской архитектуры.

Конечно, открытие «Поколений» стало для Хабаровска настоящим событием. Фото: «Талан»

Конечно, открытие «Поколений» стало для Хабаровска настоящим событием. Его ожидали с нетерпением. Жилой комплекс сдали на 2 месяца раньше срока, это тоже показательно. «Талан» строит в десяти субъектах Российской Федерации уже 19 лет, и досрочная готовность объекта стала обычной практикой.

Дом начинается с прилегающей территории. Здесь расположены детская и спортивная площадки, зоны отдыха для всех возрастов и всесезонное озеленение. Предусмотрены открытые гостевые парковки. Коммерческие помещения расположены на первом этаже. Всяпарковка в доме – бесплатная. В комплексе и вокруг него действует система wi-fi.

Вообще двор выбивается из привычного хабаровского пейзажа в лучшую сторону. Фото: «Талан»

Вообще двор выбивается из привычного хабаровского пейзажа в лучшую сторону. Он без машин. Он для людей. Внутреннее придомовое пространство изолировано от городской суеты и шума.

Отдельного внимания заслуживает экопарк. В нем уникальные скамейки. Они оборудованы многофункциональными USB-зарядками. Старшее поколение может отсюда наблюдать за своими внуками – ведь здесь смонтированы развивающие и игровые площадки для разных возрастов. Для совсем маленьких – зона с песочницей и перголами для родителей. К ним ведет дорожка из натуральных деревянных спилов, искусственные и природные холмы с естественной сочной травой, рулонным газоном. Рядом размещены различные качели и их разновидность качалки-балансиры. Все это сделано из натуральных природных материалов.

«Талан» строит в десяти субъектах Российской Федерации уже 19 лет. Фото: «Талан»

Развиваться же физически детям и подросткам поможет многофункциональный городок. Он состоит из двух горок, башни, четырех видов качелей и детского workout со шведской стенкой и турниками.

Кстати, зона отдыха включат в себя площадь с живой елью. Сделана она для встречи Нового года. Предполагается, что перед светлым праздником дерево будут наряжать все соседи по дому. Дольщики говорят, что новая ель будет расти вместе с их детьми.

«Талан» создал дом с многоуровневой системой безопасности. Например, в «Поколениях» их семь. Помимо огороженной территории и двора без машин, установлены видеокамеры. На территорию дома и парковку можно попасть только с помощью индивидуального ключа-метки.

В комплексе и вокруг него действует система wi-fi. Фото: «Талан»

Жилищный комплекс «Поколения» строился по системе счетов эскроу. Это первый проект «Талан» с особой безопасной системой расчета.

Церемония сдачи дома прошла в формате праздника. Символическую ленточку разрезал генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Для дольщиков приготовили подарки от партнеров. Работала детская зона с аниматорами, развлекательная программа для взрослых, а также мастер-класс по изготовлению ключниц. В конце мероприятия жители «Поколения» высадили деревья и кустарники напротив дома по переулку Батарейному. Теперь здесь вырастет именная рощица.

На открытии присутствующие узнали, что продажи открыли спустя год после первого анонса о проекте, все квартиры проданы до сдачи дома в эксплуатацию, ключи от квартир первые дольщики начали получать сразу после завершения торжественной части мероприятия.

Дом начинается с прилегающей территории. Фото: «Талан»

Генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров из Ижевска на празднике подчеркнул, что Хабаровск является одним из самых перспективных городов для строительства многоквартирного жилья. В данный момент в краевой столице возводятся ещё несколько комплексов. Это ЖК «Амурский Квартал» на территории бывшего Гупровского городка и ЖК «Новый Южный» по ул. Ворошилова 2А. Также ведётся проектирование и планируется строительство домов в районе ул. Уфимской (район ЖД больницы), ул. Совхозной (Ореховая Сопка) и ул. Кулибина (рядом с ТЦ Экодом).