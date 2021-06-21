Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Минвостокразвития.

В гости к радиостанции «Комсомольская правда» - Дальний Восток» придет Алексей Чекунков, новый министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России.

Политик расскажет о планах на ВЭФ-2021, о том, когда стоит ждать строительства моста на остров Сахалин, как будет решаться вопрос с погранпереходами в Приморье, почему на север Хабаровского края так дорого летать и что происходит с миграцией населения на Дальнем Востоке.

Напомним, что Алексей Олегович на пост министра был назначен 10 ноября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Алексей Чекунков является членом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и государственной комиссии по развитию Арктики. Входит в Совет директоров ПАО «РусГидро».