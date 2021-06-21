«На Дальнем Востоке 11 столиц»: Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Алексей Чекунков откровенно рассказал о текущей ситуации в регионах ДФО и планах на ближайшее будущее. Фото: Сергей ПЯТКОВ

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Дальний Восток» 21 июня побывал Алексей Чекунков. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики откровенно рассказал о текущей ситуации в регионах ДФО и планах на ближайшее будущее.

ПРОГРАММЫ

- Алексей Олегович, подведите итоги пяти лет проекта Дальневосточный гектар, ожидаете ли вы массовый возврат в этом году тех гектаров, которые не используются?

- Дальневосточный гектар – это особенный проект. Это первый опыт в истории современной России, когда государство бесплатно стало давать людям землю там, где они сами решили ее получить. Но не все люди правильно поняли эту программу. Во-первых, это не программа переселения. Заманивать людей на Дальний Восток землей не нужно. Здесь есть другие магниты. Во-вторых, это программа про самореализацию. В большей степени она направлена на развитие предпринимательства. Дальневосточный гектар – это вызов, а не подарок. С гектаром автоматически не полагается яблоневый сад и пруд под ним. Сейчас участников программы у нас около 92 тысяч человек. Из них 13 тысяч человек уже сдали декларации об освоении гектаров. И это первая дивизия людей, которые смогли справиться со своей землей.

Летом 2021 года программа расширится. Те, кто освоил первый гектар, смогут получить второй. Кроме того, программа распространится и на территорию Арктики. Чтобы улучшить работу проекта, мы запускаем такие продукты, как «Мой дом», «Мой бизнес» и «Моя ферма». Эти проекты дадут людям пакетные решения.

Алексей Чекунков откровенно рассказал о текущей ситуации в регионах ДФО и планах на ближайшее будущее. Фото: Сергей ПЯТКОВ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

- Что нужно Владивостоку, чтобы все поняли, что столица Дальнего Востока именно Владивосток?

- Хочу признаться, что для меня на Дальнем Востоке 11 столиц. Я ни разу не был в городе, который бы не влюблял в себя с первого взгляда. Даже отдаленные города поражают своей самобытностью и красотой. Владивосток, по своей этимологии, означает «владеть Востоком». Будучи морским портом, городом воинской славы и административной столицей ДФО, Владивосток может претендовать на звание мегаполиса. Этот город воспринимается, как основной деловой и административный центр. Можно ли сделать больше? Безусловно. Природа, география и экономика этому способствует. У меня есть мечта о том, как Владивосток может серьезно преобразиться. Это связано с более эффективным задействованием тех территорий, на которых сейчас располагаются морские порты. Самая красивая бухта страны Золотой рог должна быть использована для создания города-сада. У нас есть бухты, которые могут конкурировать с крупнейшими мировыми портами и разгрузить Золотой рог.

- В Приморье когда-нибудь достроят погранпереходы?

- Конечно, это больная тема. Буду честным, из нескольких десятков погранпереходов, которые у нас есть, сегодня в нормальном состоянии находятся всего четыре. Юрий Трутнев с большим вниманием относится к этой теме. На недавнем совещании дал несколько жестких поручений министерству транспорта. В течение ближайших двух лет эту ситуацию должны выправить. Отмечу, что создаются и новые переходы. Вы знаете, что уже построен и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ. До конца этого года будет достроен первый российско-китайский железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян.

Алексей Чекунков откровенно рассказал о текущей ситуации в регионах ДФО и планах на ближайшее будущее. Фото: Сергей ПЯТКОВ

ТУРИЗМ

- Когда путешествия в пределах Дальнего Востока станут доступными - как для жителей ДВ, так и для людей из других регионов? Места шикарные, цены запредельные, проще в Москву слетать, чем на Камчатку из Владивостока. Какие именно предпосылки к тому, что люди начнут выбирать для отдыха не южные направления, допустим Кавказ или Крым, и зарубежные страны, а Сахалин? Ведь долететь до «теплых» мест гораздо выгоднее, а сервис и инфраструктура – на порядки выше.

- Я не соглашусь, что сервис на южных курортах выше, особенно сейчас, во время массового наплыва туристов на южное побережье. Я думаю, что с гораздо большим удовольствием люди оказались бы в таких потрясающих местах, как Приморский и Камчатский край, а также Сахалинская область и в целом весь Дальний Восток. Первое, на что стоит обратить внимание, – это авиационная доступность. Начинает летать в качестве единого холдинга наша Дальневосточная авиакомпания и это очень верное решение. Всего будет 535 маршрутов, из них более 400 внутрирегиональных и порядка 70 межрегиональных. Цель – сшить эти маршруты так, чтобы максимально удобно, бесшумно можно было добраться из любой точки ДВ в любую другую часть страны. Больше Дальнего Востока только пять стран мира. Пролететь четверть континента за те же деньги, за которые люди из Дании добираются в соседней Швеции физически невозможно. Тем не менее, за счет сшивки маршрутов, обновления фонда и субсидирования перевозок мы рассчитываем, что удастся снизить цены. Поправить эту ситуацию поможет централизованное спланированное управление. К тому же, эмоции от туризма по Дальнему Востоку зачастую сильнее и ярче, чем от посещения любой другой точки мира.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Глобальные логистические задачи - соединить все северные территории с материком. Когда ждать строительства моста на Сахалин?

- Мост – это проект экономический. Ведь в большей степени он грузовой. Я не думаю, что сахалинцы на этом мосту будут селфи делать. Хорошая новость – проектом моста занимается правильный и единственно возможный, на мой взгляд, инвестор - РЖД. Сейчас компания делает технико-экономическое обоснование. Считает, какой объем грузов может пройти, какие технические решения должны быть приняты. Дождемся результата их работы. Проект недешевый. Его оценка находится в диапазоне 500 миллиардов рублей. Я думаю, в конце концов, мост случится. Когда именно – жизнь покажет.