Нужно снизить стоимость жилья в Хабаровском крае - вице-премьер Юрий Трутнев

Регион занял четвертое место по стоимости жилья на Дальнем Востоке Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае возросла стоимость квадратного метра жилья. По этому показателю регион занял четвертое место на Дальнем Востоке. В первом квартале 2021 года «квадрат» в среднем стоит 100,7 тысячи рублей.

- В 2020 году общая площадь введенных жилых помещений на одного человека в ДФО составила 0,31 квадратных метра. По Хабаровскому краю этот показатель еще в 1,5 раза ниже. По состоянию на 1 июня 2021 года в регионе введено 122 тысячи «квадратов» жилья, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность строительства большего количества жилья, снизить его цену, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке.

«ВАМ ЦЕНА НРАВИТСЯ?»

В 2020 году квадратный метр жилья в регионе стоил от 59 до 110 тысяч рублей. Уже в 2021-м цена вскочила и теперь составляет от 78 до 180 тысяч рублей.

- Это связано с недостаточным предложением на рынке, удорожанием стройматериалов и увеличением курса рубля, - сообщил Андрей Чекулаев, министр строительства Хабаровского края.

- Вам самому цена 180 тысяч за квадратный метр нравится? - спросил Юрий Трутнев. - Причем динамика серьезная: за полгода увеличение в 1,5 раза. Вы неправильно сослались на курс рубля, ничего с ним не происходило, но происходило со стоимостью материалов. Хотя те дома, которые сдавались в 2021 года, строились-то раньше. И материалы закупались раньше. Соответственно, никаких объективных причин для того, чтобы в Хабаровске цена скакнула в 1,5 раза не существует. Это просто люди почувствовали, что можно перезаложиться по прибыли и перезаложили, а вы с ними не поработали.

ЧТОБЫ НЕ МЕШАЛИ САМОЛЕТЫ

Росавиация не так давно определила приаэродромную зону аэропорта Хабаровск - Новый. Это территория, на которой нельзя строить здания выше определенной высоты. Так вот, в эту зону вошло 70 процентов территории Хабаровска, из-за чего возникла сложность с регистрацией «свечек». Под ограничения попали 22 жилых объекта, на которые выдано разрешение на строительство. Общая площадь - 402 тысячи «квадратов».

Больше всего вопросов вызывает четвертая подзона (всего их семь), в которой нельзя строить здания выше десяти этажей. Ее предложено ликвидировать. Однако изменение проекта приаэродромной зоны может затянуться как минимум на два года.

- Зонирование вокруг аэропорт разрабатывается, исходя из требований безопасности и комфорта людей. Если мы для того, чтобы расширить площади застраиваемых территорий, все это поотменяем, то, во-первых, можем вызвать риски для аваиасообщения, а во-вторых - дома возведем, а люди будут мучаться от шума самолетов. Здесь принимать волевое решение не надо, - прокомментировал полпред президента РФ в ДФО.

ЧТО НАМ СТОИТ

Решать проблему будут в том числе за счет строительства нового жилья. В Хабаровском крае в 2021 году планируется ввести 317 квадратных метров. Это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. В планах ввести 43 многоквартирных дома 28 застройщиками.

Что касается индивидуального строительства, то на участках можно построить около одного миллиона квадратных метров жилья. В том числе и на тех, которые выданы многодетным семьям. Но всего на данный момент построено 558 домов, а участков в собственности - 11 тысяч.

Одно из решение - «дальневосточные кварталы». Это районы, застроенные деревянными домкомплектами из местного сырья. Масштаб - от 50 тысяч квадратных метров жилья и более. Кварталы планируется создавать в рамках преференциального режима Территория опережающего развития (ТОР) с налоговыми льготами, возможностью проще выделять землю и строительство инфраструктуры за счет госпрограмм.

- Важно соблюсти баланс цены и качества. Мы будем выбирать застройщиков из самых сильных компаний, которые в состоянии будут дать хорошее жилье. Но победят те, кто гарантирует наиболее низкую цену. В следующие девять месяцев наша задача расширить границы ТОР, чтобы включить «дальневосточные кварталы» в программу, - заявил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ПЛАНЫ

К 2025 году регион должен выйти на один миллион «квадратов» в год. Уже выбраны перспективные площадки под строительство. Это Ореховая сопка, 6 и 7 микрорайоны, улицы Синельникова, Связная и Локомотивная, переулок Брянский и аэродром ДОСААФ. Здесь возможно построить до 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Однако для этого необходимо решить такие инфраструктурные вопросы, как создание и модернизация инженерных и транспортных сетей.

- Участок на Аэродромной, где находится объект ДОСААФ, рассматривается, в том числе и по проекту «дальневосточный квартал». Однозначно мы будем делать так, чтобы военно-патриотическое воспитание не пострадало и, конечно, будем предлагать альтернативное место для размещения авиации, парашютистов и клуба ДОСААФ, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Также в собственность края планируют забрать федеральную землю. Например, на 83 гектарах по улице Локомотивной можно построить около 500 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас здесь стоянка самолетов и летное поле, но по назначению участок не используется.

Мало построить дома, необходимо создать комфортную среду для будущих жильцов. Для этого нужно планировать дворы, детские сады, школы, спортплощадки, а цокольные этажи отдавать малому и среднему бизнесу, а также учреждениям культуры.

ИТОГ

Пока снижение стоимости квадратного метра жилья в Хабаровском крае - долгосрочная задача и решить ее одним щелчком не получится. Главное - «притянуть» в регион инвесторов, которые построят дома. Лучше - больше. В том числе - в рамках преференциальных режимов.

- Наша задача, чтобы деньги, которые сэкономят строительные организации на налогах, на создании инфраструктуры, пошли не в прибыль компаниям, а снижение стоимости квадратного метра. Мы в ближайшее время этот механизм доработаем до конца, - резюмировал Юрий Трутнев.