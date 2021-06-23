Инспектор ДПС разбил окно в машине нарушителя и подрался с его женой в Хабаровске

Через разбитое окно двое сотрудников попытались вытащить водителя легковушки. Скриншот: Типичный Хабаровск Фото: Скриншот с видео

21 июня в Хабаровске на улице Дикопольцева легковой автомобиль попытались проникнуть несколько сотрудников ДПС. Один из полицейских выбил в легковушке окно, а трое мужчин помогали сотруднику «достать» из авто нарушителя. Происходящее смог снять на видео один из прохожих.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Судя по видео, в легковушку пытались попасть четверо мужчин, среди которых трое были в полицейской форме. Желание пробраться в авто у одного из сотрудников ДПС оказалось очень сильным.

- Дверь открыл, быстро! – крикнул инспектор.

Полицейский даже несколько раз ударил по стеклу водительской двери ногой. В конце концов, стекло удалось разбить голыми руками. Через него двое сотрудников попытались вытащить водителя легковушки. Еще пара мужчин «атаковала» хозяина авто через заднее сидение.

Водитель же со своего места уходить не спешил. Мужчина всячески оказывал сопротивление нескольким крупным полицейским. В какой-то момент с пассажирского сидения машины вышла супруга водителя. На освободившееся место побежал сотрудник полиции. Тут произошла потасовка между женщиной и полицейским. Дама попыталась собственным телом прикрыть вход в машину.

Пользователи соцсетей глядя на видео разделились на два условных лагеря. Одни поддержали полицейского, написав в комментариях, что он все сделал правильно. Другие же напротив, встали на сторону водителя, обвинив правоохранителя в превышении полномочий.

НЕ ДАМ!

Чем закончилась эта история, по видео непонятно. «КП» удалось выяснить, что 42-летнего мужчину на легковушке сотрудник ДПС сначала остановил. По всем законам полицейский представился, предъявил служебное удостоверение и попросил водителя предъявить для проверки водительское удостоверение, документы на машину и страховой полис.

- Находившийся за рулем мужчина под надуманными предлогами отказался выполнить законные требования полицейского, стал провоцировать возникновение конфликтной ситуации, препятствовал выполнению инспектором ДПС своих служебных обязанностей, - сообщил Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Мужчине дополнительно рассказали об административной ответственности, к которой он будет привлечен в случае отказа. Но водитель вновь проигнорировал просьбу, продолжив сидеть в собственном авто. В то же время к активным действиям приступила пассажирка и по совместительству жена водителя. 34-летняя женщина применила к сотрудникам полиции физическую силу.

Водителя и его супругу доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Дело передано в суд.