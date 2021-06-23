Художественный музей с мировой коллекцией живописи может переехать в новое здание в Хабаровске

Дальневосточный художественный музей обладает богатейшей коллекцией живописи, оружия, одежды и исторических артефактов Фото: Правительство Хабаровского края

Дальневосточный художественный музей обладает богатейшей коллекцией живописи, оружия, одежды и исторических артефактов. Однако большая часть экспонатов хранятся в запасниках и недоступны широкому зрителю. Коллекция музея давно «выросла» из существующего здания.

Коллекция музея поистине уникальна и находится на мировом уровне. Здесь хранятся экспонаты, которые захотят заполучить богатейшие коллекционеры. Например, несколько лет назад в закромах музея нашли картину «Обжора», которая может стоить ни много, ни мало 100 миллионов евро.

- Когда спускаешься в запасники и видишь, что в десять раз больше картин, исторических артефактов, оружия, традиционной одежды находятся в не очень, скажем так, качественных условиях хранения, которые требуют произведения искусства, и они попросту недоступны посетителям, это, конечно, должно быть исправлено. Так ситуация не может продолжаться, - сказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вывод один: музею необходимо новое здание, причем чем быстрее, тем лучше. Вероятно, новый дом для произведений искусства будет построен в рамках дальневосточной концессии. В грубости это как ипотека, только край берет объект в рассрочку у инвестора.

- В течение полугода мы точно примем решение. Сформируем финансовую модель и, я думаю, сможем сказать более конкретно, каким будет этот музей и когда он будет построен, - добавил Алексей Чекунков.

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