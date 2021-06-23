Программа развития Хабаровского края основана только на запросах жителей

Хабаровский край получил программу развития на ближайшие пять лет. Ее на последней встрече Народного совета представил глава региона Михаил Дегтярев. Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский край получил документально оформленное «народное волеизъявление» - программу развития на ближайшие пять лет. Ее на последней встрече Народного совета представил глава региона Михаил Дегтярев. Кардинальное отличие этой концепции от предыдущих – ее исходная точка. Старт был дан непосредственно жителями края, программа выражает их желания, надежды и стремления. Что же из себя представляет «народная программа»?

Сказано людьми

Основное отличие «народной программы» - не традиционность ее разработки. Концепция рождалась не в недрах министерств, ведомств и департаментов, а в толщах народных масс.

- По сути, мы впервые в истории Хабаровского края получили программный документ, которые не был спущен сверху – вот именно так будет развиваться регион – а вышел с низов общества. От рядовых граждан. В его основе самые житейские запросы, примерно две сотни предложений от участников созданного Михаилом Дегтяревым Народного совета. А он, как говорим мы, социологи, имеет очень широкое представительство: в его составе и горожане, и жители глубинки, эксперты и простые домохозяйки. Новая программа развития априори зафиксировала самые насущные запросы жителей края, - говорит социолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев.

Плотная работа над новой программой развития Хабаровского края продолжалась три месяца. Основные запросы были сформулированы и представлены на заседании Народного совета в марте текущего года. Рабочие группы собрали более двухсот предложений от людей. Большинство из них Михаил Дегтярев успел лично обсудить с общественниками.

- Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед. Именно тогда он выступил с инициативой разработать народную программу развития Хабаровского края, подключив к её созданию не только лучших отраслевых экспертов и сотрудников Правительства Хабаровского края, но и Народный совет, которому была доверена самая важная работа – определить вектор и расставить приоритеты развития региона, - отмечал Дегтярев на одном из первых заседаний Народного совета в октябре 2020 года.

После этого приглашения к аккумулированию идей почти пять месяцев рабочие группы собирали мнения жителей края, выводы объединений активных жителей, проводили опросы населения, собирали мнения общественников.

Семь шагов

Программа развития Хабаровского края («Народная программа») включат в себя семь разделов. На самом деле их больше, но некоторые объединили, так как они разнясь по названию, одинаковы по сути.

Первый – «Уют и комфорт в каждый дом!» Этот раздел включает шаги, которые краевые власти должны сделать для обеспечения всех жителей региона качественными коммунальными услугами. Этот пункт Михаил Дегтярев считает важнейшим, о чем он неоднократно заявлял. Предложений по нему было больше всего. Пункт №2 – «Престижный труд». В этом блоке указаны меры повышения доходов жителей Хабаровского края: новые производства, реконструкция БАМа, причем Михаил Дегтярев обратил внимание на необходимость уделить особое внимание развитию притрассовых поселков, где проживает 100 тысяч человек. Здесь же - освоение острова Большой Уссурийский.

Третьим пунктом идет стратегия повышения доходов граждан. Он тоже архиважный и к тому же самый комплексный и обширный. Этот раздел предусматривает дальнейшую индексацию социальных пособий, поддержку семей с детьми. Снижение запредельных цен на товары первой необходимости в северных районах станет возможным благодаря компенсации транспортной составляющей на доставку, расширения перечня субсидируемых товаров.

«С заботой о людях. Здоровье». Здесь представлены шаги, как медицина в крае будет становиться современной и дружелюбной к пациентам.

Раздел 5 «Доступное жильё». Флагманский проект краевого правительства. К 2025 году край планирует возродить практику комплексной застройки целыми микрорайонами. Объемы ввода жилья возрастут с нынешних 300 тысяч до миллиона квадратных метров ежегодно. Для желающих жить в своём доме разработана флагманская программа индивидуальной застройки «Дом дальневосточника» из деревянных домокомплектов, которые уже начинают производить из местного леса.

Шестую тему обозначили как «Обустроим свой край (дороги и транспорт)». Интенсивный ремонт и строительство опорной сети дорог и трасс местного значения, обновление парка транспортных средств.

И седьмой пункт «Народной программы» – «Большой Амур». Здесь сконцентрированы предложения, как сохранить главную дальневосточную реку и её богатства для будущих поколений.

Живая концепция

Эксперты обратили внимание на уникальность представленной программы не только для Хабаровского края, но и в целом для России.

- Понимаете, проблемы в крае копились годами. Но на верхах их не замечали. До решения простых злободневных вопросов разбитых дворов, непроезжих и тёмных улиц руки просто не доходили. С высоких трибун раздавались рассуждения о долгосрочной стратегии, о планах производства, концепциях роста. Но людям необходимо внимание, а главное конкретные шаги по решению их житейских проблем, - отметил член Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев.

При этом, Юрий Матвеев обращает внимание на реалистичность предложений программы. В ней нет пустых прожектов, только то, что можно осуществить здесь и сейчас.

- Как мне кажется, уже сейчас должны вбиваться первые клинья в исполнение Народной программы развития. Вот, например, указано, что мы должны нарастить ввод нового жилья до миллиона квадратных метров в год. Да, во многом это будет сделано за счёт крупных федеральных застройщиков, но они же не повезут с собой материалы, людей. Уже сейчас должна создаваться база для большого рывка в жилищном строительстве. Нужно готовить больше специалистов строительных профессий, нужно наращивать производство стройматериалов на местах. Важно просчитать способность энергетики обеспечить потребности возводимых объемов в тепле и электричестве. И так по всем остальным вопросам, - добавил Юрий Матвеев.

Важная деталь, что программа развития края, которую представил Михаил Дегтярев, документ не закостеневший, а живой. Ее можно и нужно дополнять, корректировать. Участие в определении дальнейшего будущего Хабаровского края может принять любой житель региона. Программу развития продолжат обсуждать на заседаниях рабочих групп Народного совета, а также на стратегических сессиях в муниципалитетах. Принять участие и выразить свое мнение сможет каждый житель Хабаровского края, как оценив уже зафиксированные положения, так и вынеся на обсуждение свои идеи. Двери на заседания рабочих групп Народного совета всегда открыты. Любой человек с активной жизненной позицией может прийти на обсуждение по интересующему вопросу и высказать свои пожелания.