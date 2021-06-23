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Политика23 июня 2021 9:03

Программа развития Хабаровского края основана только на запросах жителей

Стратегический документ улучшения жизни региона, представленный Михаилом Дегтяревым, комментируют ведущие социологи
Максим МОЛОТОВ
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Хабаровский край получил программу развития на ближайшие пять лет. Ее на последней встрече Народного совета представил глава региона Михаил Дегтярев.

Хабаровский край получил программу развития на ближайшие пять лет. Ее на последней встрече Народного совета представил глава региона Михаил Дегтярев.

Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский край получил документально оформленное «народное волеизъявление» - программу развития на ближайшие пять лет. Ее на последней встрече Народного совета представил глава региона Михаил Дегтярев. Кардинальное отличие этой концепции от предыдущих – ее исходная точка. Старт был дан непосредственно жителями края, программа выражает их желания, надежды и стремления. Что же из себя представляет «народная программа»?

Сказано людьми

Основное отличие «народной программы» - не традиционность ее разработки. Концепция рождалась не в недрах министерств, ведомств и департаментов, а в толщах народных масс.

- По сути, мы впервые в истории Хабаровского края получили программный документ, которые не был спущен сверху – вот именно так будет развиваться регион – а вышел с низов общества. От рядовых граждан. В его основе самые житейские запросы, примерно две сотни предложений от участников созданного Михаилом Дегтяревым Народного совета. А он, как говорим мы, социологи, имеет очень широкое представительство: в его составе и горожане, и жители глубинки, эксперты и простые домохозяйки. Новая программа развития априори зафиксировала самые насущные запросы жителей края, - говорит социолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев.

Плотная работа над новой программой развития Хабаровского края продолжалась три месяца. Основные запросы были сформулированы и представлены на заседании Народного совета в марте текущего года. Рабочие группы собрали более двухсот предложений от людей. Большинство из них Михаил Дегтярев успел лично обсудить с общественниками.

- Мы вместе сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития вперед. Именно тогда он выступил с инициативой разработать народную программу развития Хабаровского края, подключив к её созданию не только лучших отраслевых экспертов и сотрудников Правительства Хабаровского края, но и Народный совет, которому была доверена самая важная работа – определить вектор и расставить приоритеты развития региона, - отмечал Дегтярев на одном из первых заседаний Народного совета в октябре 2020 года.

После этого приглашения к аккумулированию идей почти пять месяцев рабочие группы собирали мнения жителей края, выводы объединений активных жителей, проводили опросы населения, собирали мнения общественников.

Семь шагов

Программа развития Хабаровского края («Народная программа») включат в себя семь разделов. На самом деле их больше, но некоторые объединили, так как они разнясь по названию, одинаковы по сути.

Первый – «Уют и комфорт в каждый дом!» Этот раздел включает шаги, которые краевые власти должны сделать для обеспечения всех жителей региона качественными коммунальными услугами. Этот пункт Михаил Дегтярев считает важнейшим, о чем он неоднократно заявлял. Предложений по нему было больше всего. Пункт №2 – «Престижный труд». В этом блоке указаны меры повышения доходов жителей Хабаровского края: новые производства, реконструкция БАМа, причем Михаил Дегтярев обратил внимание на необходимость уделить особое внимание развитию притрассовых поселков, где проживает 100 тысяч человек. Здесь же - освоение острова Большой Уссурийский.

Третьим пунктом идет стратегия повышения доходов граждан. Он тоже архиважный и к тому же самый комплексный и обширный. Этот раздел предусматривает дальнейшую индексацию социальных пособий, поддержку семей с детьми. Снижение запредельных цен на товары первой необходимости в северных районах станет возможным благодаря компенсации транспортной составляющей на доставку, расширения перечня субсидируемых товаров.

«С заботой о людях. Здоровье». Здесь представлены шаги, как медицина в крае будет становиться современной и дружелюбной к пациентам.

Раздел 5 «Доступное жильё». Флагманский проект краевого правительства. К 2025 году край планирует возродить практику комплексной застройки целыми микрорайонами. Объемы ввода жилья возрастут с нынешних 300 тысяч до миллиона квадратных метров ежегодно. Для желающих жить в своём доме разработана флагманская программа индивидуальной застройки «Дом дальневосточника» из деревянных домокомплектов, которые уже начинают производить из местного леса.

Шестую тему обозначили как «Обустроим свой край (дороги и транспорт)». Интенсивный ремонт и строительство опорной сети дорог и трасс местного значения, обновление парка транспортных средств.

И седьмой пункт «Народной программы» – «Большой Амур». Здесь сконцентрированы предложения, как сохранить главную дальневосточную реку и её богатства для будущих поколений.

Живая концепция

Эксперты обратили внимание на уникальность представленной программы не только для Хабаровского края, но и в целом для России.

- Понимаете, проблемы в крае копились годами. Но на верхах их не замечали. До решения простых злободневных вопросов разбитых дворов, непроезжих и тёмных улиц руки просто не доходили. С высоких трибун раздавались рассуждения о долгосрочной стратегии, о планах производства, концепциях роста. Но людям необходимо внимание, а главное конкретные шаги по решению их житейских проблем, - отметил член Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев.

При этом, Юрий Матвеев обращает внимание на реалистичность предложений программы. В ней нет пустых прожектов, только то, что можно осуществить здесь и сейчас.

- Как мне кажется, уже сейчас должны вбиваться первые клинья в исполнение Народной программы развития. Вот, например, указано, что мы должны нарастить ввод нового жилья до миллиона квадратных метров в год. Да, во многом это будет сделано за счёт крупных федеральных застройщиков, но они же не повезут с собой материалы, людей. Уже сейчас должна создаваться база для большого рывка в жилищном строительстве. Нужно готовить больше специалистов строительных профессий, нужно наращивать производство стройматериалов на местах. Важно просчитать способность энергетики обеспечить потребности возводимых объемов в тепле и электричестве. И так по всем остальным вопросам, - добавил Юрий Матвеев.

Важная деталь, что программа развития края, которую представил Михаил Дегтярев, документ не закостеневший, а живой. Ее можно и нужно дополнять, корректировать. Участие в определении дальнейшего будущего Хабаровского края может принять любой житель региона. Программу развития продолжат обсуждать на заседаниях рабочих групп Народного совета, а также на стратегических сессиях в муниципалитетах. Принять участие и выразить свое мнение сможет каждый житель Хабаровского края, как оценив уже зафиксированные положения, так и вынеся на обсуждение свои идеи. Двери на заседания рабочих групп Народного совета всегда открыты. Любой человек с активной жизненной позицией может прийти на обсуждение по интересующему вопросу и высказать свои пожелания.

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