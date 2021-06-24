Михаил Дегтярев проинспектировал Нанайский район. Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона сегодня вернулся из поездки по Нанайскому району. Он побывал в нескольких местах, но одному из них уделил особое внимание. Это средняя школа села Найхин.

Объект был проблемный. Первый раз жителям Найхина новую школу обещали еще в 2013 году. Федерального финансирования добились только в 2018-м, построить должны были в 2020 году. Старую школу закрыли из-за аварийного состояния.

В прошлом году врио губернатора уже инспектировал этот объект. Тогда он высказал строителям претензию за отставание от графика и пообещал лично проверить состояние дел в июне 2021 года. Это подействовало.

На сегодняшний день построено здание, настил кровли будет закончен к концу июня, идут отделочные работы, завершен тепловой контур

- Мы договаривались в прошлом году на этой же площадке, что мы в июне сюда приедем. Видим динамику хорошую. Отставание есть, но нагоняем. Здание готово на 60%. В августе строители обещают объект сдать. Следом надо будет оперативно оформлять лицензию, получать разрешения от Роспотребнадзора, Госпожнадзора. В этом году школу планируем открыть! Этого очень ждут 220 учеников и 16 будущих первоклассников, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона сообщил, что планирует регулярно контролировать завершение строительства школы в селе Найхин – самом большом национальном селе в Хабаровском крае, добившись ее своевременной сдачи.

Школа в Найхине носит имя Героя Российской Федерации Максима Пассара. Старое здание – деревянное, одноэтажное – построили еще в 1962 году. В ней не было учебных мастерских для мальчиков, медицинского блока, классов для реализации программ дополнительного образования, вспомогательных и технических помещений. Плюс переполненность. При проектной мощности в 176 мест здесь обучался 241 ребенок. Приходилось учиться в две смены.

Школа постепенно разрушалась. В 2016 году закрыли спортзала школы. Тремя годами позже объект обследовали и вынесли вердикт – прекратить эксплуатацию.

Новая школа рассчитана на 300 ребят и спроектирована с учетом всех современных требований, предъявляемых к учреждениям образования. Общая площадь здания – более шести тысяч кв. метров.

Найхинская школа – один из объектов социальной инфраструктуры, которые вошли в народную программу развития Хабаровского края, разработанную по поручению Дегтярева на базе Народного Совета. Помимо нее предусмотрена сдача еще трех новых школ, 6 детских садов, 11 культурных и спортивных учреждений, 7 больниц, 18 ФАП и 7 амбулаторий.

Характерно, что предложенные общественностью и вошедшие в народную программу развития объекты охватывают 17 районов и крупные муниципальные образования региона. Их сотни. Местные жители лучше любого чиновника и эксперта знают, где по-настоящему необходим тот или иной объект. К их мнению в итоге и прислушался глава региона.