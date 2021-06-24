Дело Фургала: последние новости на 24 июня 2021 года

Требуют родственники и адвокаты полного медицинского обследования экс-главы региона Фото: Иван МАКЕЕВ

За две недели новостей о движении дела Фургала практически не было. Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. На 24 июня известно, что экс-чиновнику сделают томографию, а в Хабаровске прошла первая акция против него.

Почти три месяца назад Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО. Болезнь протекала тяжело: у экс-губернатора Хабаровского края была высокая температура, а поражение легких было в пределах 50 процентов. Когда казалось, что болезнь отступила, бывший чиновник потерял сознание и был вновь госпитализирован в тяжелом состоянии. Защита добивается изменения меры пресечения на домашний арест из-за самочувствия. Но суд непреклонен: Сергея Фургала оставили в СИЗО еще на 29 дней.

Требуют родственники и адвокаты полного медицинского обследования экс-главы региона, и, вроде, в этом деле есть подвижки. Владимир Жириновский направил запрос в российский Минюст, в котором призвал сделать однопартийцу Фургалу компьютерную томографию. Лидера ЛДПР услышали и пообещали провести обследование в ближайшее время.

В Хабаровске впервые прошла акция против арестованного экс-губернатора региона. Неизвестные в масках вышли на Комсомольскую площадь с плакатом «Фургал задолбал». Событие сразу же поспешили обсудить пользователи соцсетей. Спустя неделю на согласованный митинг вышли, в том числе сторонники бывшего чиновника.

Напомним, что СК расследует дело о хищениях на «Амурстали». В нем проходят экс-гендиректор завода Сергей Кузнецов, юрист Николай Шухов (глава избирательного штаба Фургала) и главный бухгалтер предприятия Галина Олейникова. По заявлению СКР, она и еще пятеро соучастников пытались похитить около 305 тысяч рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность завода. Группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия были пресечены правоохранителями.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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