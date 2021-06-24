Мария Огненная: «Надеюсь, мы не потеряем историческое лицо»

Депутат городской думы Хабаровска Мария Огненная. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Депутат Мария Огненная – единственный из народных представителей в действующей хабаровской гордуме, чья партийная принадлежность не начинается на букву «л». Она не любит публичность, предпочитая действовать, а не разглагольствовать. Человек благородной профессии, Мария воспринимает Хабаровск скорее эстетическим, чем политическим чувством.

- Мария Леонидовна, известно, что вы не политик в классическом понимании – не рветесь на трибуны, не митингуете, лозунги не кричите. Вы пришли в городскую думу, можно сказать, с низов – из домового совета. Сейчас советы многоквартирных домов – явление актуальное. Люди сами должны заботиться о ближайшем к ним пространстве. Дайте совет – как должен работать эффективный домком?

- Все верно. Я пришла в городскую думу из управления своим домом. Мы - собственники квартир контролировали и контролируем работу управляющей компании, как это в принципе и должно быть. Как начинает работать домовой совет? Например, я первым делом завела группу Whatsapp, куда стала собирать всех активных жителей дома. В доме 317 квартир, около тысячи человек. Как небольшое село. Первым делом нужно выяснить техническое состояние дома – канализация, водоснабжение, электрическая система, вентиляция, система сбора и вывоза отходов. Затем установить, что представляет собой домовое хозяйство вообще: придомовая территория, газоны, скамеечки, детская площадка, дорожки, парковка, площадка для ТБО, спортивная зона, выгул собак и так далее. Все это сличается с действующими инженерными нормативами и договором управления. Потом активные граждане решают – что именно сделать в первую очередь, как привести в порядок наиболее запущенные области общедомовой жизни. Параллельно ведется работа с управляющей компанией. Совместными усилиями достигается результат.

- От дома – к избирательному округу. С какими проблемами приходится сталкиваться на вашем участке?

- Не мной замечено, что проблемы во всех избирательных округах Хабаровска более-менее одинаковые. Они бытовые, касаются желания иметь нормальные условия жизни. Не роскошные, а именно нормальные. Например, в моем округе есть район от улицы Салтыкова-Щедрина в сторону Адмиралтейской, Санаторной и других. Это частный сектор. Собственники домов обратились с просьбой, чтобы крупный интернет-провайдер провел к ним оптоволокно. С провайдером договорились. Теперь впереди переговоры с администрацией Краснофлотского района. Две очереди проводки уже смонтировали, дошли до Салтыкова-Щедрина и остановились – слишком велика арендная плата за пользования столбами городской электросети. Функция депутата здесь – повлиять от имени жителей на обе стороны – чтобы пришли к обоюдовыгодному соглашению. В конце концов, обе организации для людей работают.

- Люди довольны вашей общественной работой как их представителя?

- Сложно сказать. Практические результаты работы народного представителя видны, как правило, только конкретным людям в конкретных местах. Вот зимой у нас была история. Управляющая компания выставила единый тариф на вывоз мусора без согласования с собственниками домов. Управляйка стала с жителей брать больше денег за эту услугу. В общем, ничего плохого, даже якобы полезно – как бы должно стать чище, но этот единый тариф не предусматривал этажности дома, количества подъездов, даже количества домов, которые пользуются мусорными площадками, а самое важное – с собственниками роста тарифа никто не согласовал. Мы собирали у жителей квитанции с показателями «до» и «после» повышения тарифа и предоставили эти квитанции в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края с требованием провести проверку по данному факту и сделать пересчет. Итог: управляющая компания вернула деньги.

- Мария Леонидовна, вопрос к Вам как к высококвалифицированному архитектору. У нас правильный город? В смысле застройки.

- Скажу честно. Мне очень нравился центр Хабаровска, его метричность, понятность в генеральном плане застройки. Уютно было, благостно. Однако точечная застройка все это великолепие свела на «нет». Имею в виду историческую часть краевой столицы. Город стал хаотичным. В архитектурном плане он приобретает черты беспорядка. Исторический центр размывается, исчезает под высотками, география улиц запутывается, характерные хабаровские домики исчезают с лица земли. Оно и понятно – земля в центре дорогая, жилье престижно. Получается, меркантильные интересы идут вразрез с эстетическими. И последние проигрывают. Недавно я изучала положение о департаменте архитектуры, строительства и землепользования. Стратегия работы полностью ориентирована на коммерческого застройщика. Там нет ничего для жителей существующей застройки. Только для тех, кто готов вложить деньги в строительство.

- К какому результату может привести подобное отношение к Хабаровску?

- Возможно, к потере исторического лица. К тому же нынешняя застройка часто вообще не учитывает интересы тех, кто живет рядом. Пример – происходящее на Волочаевской – Муравьева-Амурского. Установили «Дачные домики» в исторической части города (с желанием создать резерв на участок для возможного строительства очередной высотки), а соседние дома попросту лишились дворовой территории. Там стоял деревянный дом, он мешал. Он сгорел. Участок отдали застройщику (фирма известна), и никого не смутило, что люди, живущие здесь десятилетиями, в одночасье лишились двора. Вообще, о людях мало думают. Перед Новым годом Госдумой внесены изменения в градостроительный кодекс, Президентом России они утверждены. Внедряется концепция комплексной застройки территорий. Коротко – предполагается, что отходим от точечной застройки, застраивать предполагается кварталами и микрорайонами по детальным планам. Как это будет реализовываться в Хабаровске, какие территории попадут под комплексное развитие – пока не понятно. Я искренне надеюсь, что чувства красоты, исторической памяти и целесообразности сольются в одно. Тогда город достанется нашим потомкам не только удобным, но и интересным.

Справка «КП Хабаровск»

Огненная Мария Леонидовна, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №26, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству.

Член политической партии "Справедливая Россия – За правду". Окончила Тихоокеанский государственный университет по специальности архитектор. Главный архитектор проекта ООО "Алкис".