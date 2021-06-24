Михаил Дегтярев: «Совершенно другое будет настроение у людей»

Дегтярев во дворике Комсомольска. Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе рабочей поездки по муниципалитетам Комсомольского района глава региона совершил прогулку и по самому городу Юности. Врио губернатора завернул во дворик дома №29 по улице Красногвардейской, огляделся и пришел к выводу, что «это ужасающее зрелище». Сидя на лавочке, глава региона сказал на камеру, что в этом году 78 дворов в Комсомольске-на-Амуре, включая тот, где он сейчас находится, будут приведены в порядок за счет средств федерального бюджета. Соответствующее решение было принято после обращения Михаила Дегтярева к руководству Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также вице-премьеру, полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу.

- По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение. В этом году 78 дворов приведем в порядок. На это выделяется более 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни. Люди смогут выйти с детьми, провести время в собственном дворе. Они получат хорошую детскую площадку, хорошие лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов. Соответственно, совершенно другое будет настроение у людей. За счет федерального финансирования в прошлом году в городе Юности было отремонтировано 50 дворовых площадок, - сообщил Михаил Дегтярев.

Подобные заявления Дегтярева на местах – логичное продолжение его политики. Так в ходе ВКС с Владимиром Путиным 17 июня врио обратился к президенту России с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов в Хабаровске в течение двух лет. Всего на эти средства планируется благоустроить 680 дворов. Дегтярев пояснил, что 300 млн рублей, в случае принятия решения о выделении средств региону, удалось бы освоить в этом году и благоустроить тем самым 127 дворов, и 553 дворовых территории - в 2022 году.

Дегтярев и Путин. Фото: Алексей Никольский, пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Хабаровске живет почти половина всего населения региона. В 2021 году за счет краевого и городского бюджетов будет приведено в порядок 25 дворов. Этого недостаточно и собственные средства не позволяют краевому бюджету сделать больше.

Не в первый раз Михаил Дегтярев своими глазами увидел, что даже крупные муниципальные образования края сегодня не являются комфортными для проживания. В них наблюдается дефицит необходимой инфраструктуры, в том числе элементарных облагороженных дворовых территорий, на которых можно просто погулять с детьми. Понимая, что на качество жизни населения влияют и такие мелочи, Дегтярев выделил благоустройство дворовых территорий в отдельную программу и последовательно занимается привлечением федеральных средств на ее реализацию.

Важность решения проблемы благоустройства дворовых территорий признают сами жители края. Так одно из предложений в программу развития Хабаровского края, разработанную с участием Народного Совета, предусматривает ремонт и благоустройство 500 дворовых территорий до конца 2021 года.

По сути, подобный стиль общения с руководством страны (аргументированные народными запросами просьбы финансирования проектов) – не что иное, как территориальный лоббизм. И в этом смысле Михаил Дегтярев – эффективный федеральный лоббист Хабаровского края. Он способен добиваться финансирования из федерального центра в интересах хабаровчан. Даже во время встречи с президентом он проявил инициативу и поставил вопрос о выделении федеральных средств на реализацию ряда важных для региона программ, касающихся как создания новых точек экономического роста, так и решения проблем в сфере здравоохранения и благоустройства.

К тому же опытный хозяйственник Дегтярев прекрасно понимает, что решение застарелых проблем Хабаровского края силами регионального бюджета растянется на долгие годы. И не факт, что они будут решены. Мы такое уже проходили при прежних губернаторах. Именно поэтому он использует каждую встречу с главой государства и руководителями федеральных министерств и ведомств, как способ добиться от Москвы каких-то финансовых уступок или преференций.