Михаил Чувашов: «Депутаты далеко не всесильны, но им верят»

Депутат хабаровской гордумы Михаил Чувашов. Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Чувашов – депутат хабаровской городской думы по избирательному округу № 28, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. В интервью «КП-Хабаровск» народный избранник рассказал о проблемах городского бюджета просто и доступно.

- Михаил Валентинович, на последнем отчете мэра Сергея Кравчука перед городской думой прозвучало, что бюджет города у нас сильно дефицитный. Откуда вообще берутся деньги и почему их не хватает?

- Городских проблем больше, чем способна покрыть доходная часть бюджета Хабаровска. А он складывается из трех источников: налоговых поступлений, неналоговых – например, сдача в аренду муниципального имущества и межбюджетных трансфертов (они состоят из субсидий, субвенций, национальных проектов) краевых и федеральных. Если брать налоги, то Хабаровск в этом смысле – достаточно стабильный город. Налоговая собираемость в год, а именного, что от нее остается в бюджете города, составляет порядка 8 млрд. рублей. Еще столько же краевая столица получает субсидий, субвенций из бюджетов всех уровней. При этом имеется дефицит бюджета. На начало года он составлял 9,9 %. Сейчас – 9,6 %. Потихоньку, но администрация его уменьшает.

- Как можно существенно увеличить поступления в городской бюджет?

- Резко такое сделать вряд ли возможно. Судите сами. Налоговая собираемость города в рамках края составляет порядка 60 процентов, но оставляем в городском бюджете менее 10 процентов, остальное перераспределяется в краевой и федеральный бюджет. И оттуда нам уже возвращается определенная часть, но гораздо меньше той, что перечисляем. Например, в виде финансирования национальных проектов. Если бы все налоги оставались на территории, мы бы горя не знали. Но так устроена система. Вообще формирование местной налоговой базы напрямую зависит от уровня жизни населения. От количества достойных рабочих мест с достойной заработной платой, от наличия производства и стоимости квадратных метров жилья. Сами понимаете, повышение этого уровня – процесс долгий и непростой. Городская власть вынуждена рассчитывать на финансирование центром или Москвой даже самых прикладных программ.

- Например, каких?

- Взять хотя бы ситуацию с безнадзорными животными. Хабаровчане все знакомы с этим вопросом. В этом году краевое правительство выделило на отлов и стерилизацию безнадзорных животных чуть больше семи миллионов рублей. К маю месяцу деньги были израсходованы. Животных оказалось больше, чем денег. Делать нечего – городская дума и администрация Хабаровска запросили у края еще субсидию. Это со всех сторон обсуждалось, был круглый стол с привлечением депутатов законодательной думы края. Финансирование выделили – еще 7 с небольшим миллионов. То есть у нас получается договариваться как с краевыми властями, так и с федеральными.

- На какие процессы в Хабаровске городская дума влияет непосредственно?

- Любой депутат вам скажет, что огромное количество проблем, с которыми ему приходится сталкиваться – это дороги и транспорт. Это такая точка соприкосновения думы с администрацией, которая никогда не исчезает. Каждое положительное решение по обращениям депутатов насчет дорог воспринимается как победа. Не в смысле каких-то столкновений, а просто количество «транспортных» вопросов значительно превышает вопросы бюджета. Приведу пример – Воронежское шоссе. Там возводятся новые кварталы, уже проживает больше 2000 человек, и заселяются еще. С 2018 года люди добивались полноценного транспортного снабжения этих мест. Не хватает элементарно остановок. За последний год активизировалась трехсторонняя работа – депутаты – население – мэрия. Договорились. В итоге на текущий год заложены в бюджет 6,1 млн рублей на четыре остановки. И с транспортниками тоже поговорили – автобусы 6, 16, 16-В установили четко выдержанное расписание. Чтобы люди привыкали.

- Большинство людей все же привыкло, что за них все решают другие. К депутату он идут почти всегда с жалобами и просьбами. И только иногда с инициативами и предложениями. В связи с этим вопрос – дума как орган местного самоуправления всесильна или бессильна?

- На столе у меня лежит документ, от которого зависит благосостояние многих тысяч людей. Это проект решения по поправкам в бюджет города. Эти поправки формируются, исходя из потребностей людей, необходимости решить те или иные проблемы. Дума документ может принять, отклонить или отложить его рассмотрение. Здесь имеет значение, насколько отлажены механизмы взаимодействия думы и мэрии. Можно заартачиться и сказать – нет, не примем. Кому от этого будет лучше? Кто потешит свое самолюбие? Принести вред гражданам, которые тебя избрали, я считаю, для депутата недопустимым. Политические амбиции, партийные разногласия, бесхитростный популизм – все это нужно оставлять за порогом думы. Как это ни пафосно звучит, работаем мы на благо горожан. Депутаты, дума не всесильны. Только в спайке с исполнительной властью, общественностью, опираясь на активных граждан можно решать актуальные и масштабные для города вопросы – ливневки, комплексную застройку микрорайонов, транспортные схемы, благоустройство публичных площадок. Точечно дума может влиять на частные проблемы – там гравием отсыпать, здесь мусорные контейнеры помочь установить, где-то настоять на починке коммуникаций. Но большое – делается только вместе. Мы не бессильны, наше оружие – слово и доверие людей. Часто к слову нужно «приделать ноги» самому сходить посмотреть на объект жалобы или просьбы. Составить бумагу и отправить в то структурное подразделение, в чьем ведение находится данный вопрос. Помимо этого, дополнительный механизм работы депутата – это не просто отправить бумагу, но и самостоятельно поехать в структурное подразделение и проговорить с руководителем возможность решения того или иного вопроса и исходя из решения принять информацию и донести до жителей. Многие депутаты как раз и поступают таким образом - сначала пишут обращения и параллельно «приделывают ноги к бумаге», направляются в структурные подразделения администрации для детального разъяснения вопроса.

СПРАВКА КП:

Чувашов Михаил Валентинович. 1993 года рождения. Депутат по избирательному округу № 28. Заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию, председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. Член Политической партии ЛДПР.

Окончил Тихоокеанский государственный университет по специальностям: "Юриспруденция", "Управление информатики в технических системах". Обучается в аспирантуре.