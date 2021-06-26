Похитили и избивали: двое мужчин заподозрили хабаровчанина в краже и пытались отомстить Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске следком расследует дело о похищении и избиении человека. В совершении преступления подозревают двоих молодых людей. По информации СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, похищенный мужчина обратился в полицию и рассказал, что его похитили и избивали. Мужчину держали сначала в квартире в центре города, а потом вывезли на дачу. через день после похищения преступники его отпустили.

- Вечером 20 июня 2021 года двое молодых людей похитили жителя города Хабаровска, которого они заподозрили в краже их имущества. Сначала они держали его в квартире, в центре города и там жестоко избивали, а потом перевезли на дачу. Утром 21 июня они отпустили жертву.

Потерпевший мужчина после того, как его отпустили, обратился в органы. сразу же было возбуждено уголовное дело. Оперативники быстро установили и задержали похитителей. Один из них остался под стражей, ходатайство об аресте второго преступника направлено в суд. Сейчас мужчина, которого похитили, лежит в больнице, врачи держат его состояние под наблюдением, и его жизни ничего теперь не угрожает. Как считает следствие, жертва не имела отношения к краже, за которую хабаровчанину решили отомстить. Следствие продолжается.