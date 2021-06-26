Хабаровский край вновь готовится к наводнению

Дегтярев открывает оперативный штаб по паводку 25 июня. Фото: Правительство Хабаровского края

Ученые-гидрологи в конце этой недели выдали прогноз – Амур снова грозит наводнением. Причем его опасность может быть выше, чем в 2013 году. Благовещенск уже в воде – вчера там зафиксирован опасный уровень в 800 см, и он растет. В Хабаровском крае ситуация может резко ухудшиться в первой декаде июля, когда волна паводка дойдет до нас. Специалисты говорят, что уже к 5–7 июля уровень Амура у краевой столицы может подняться выше пяти метров. Все районы, находящиеся ниже по течению, автоматически попадают в зону возможного подтопления.

О серьезности угрозы свидетельствует тот факт, что врио губернатора Михаил Дегтярев прервал свою плановую рабочую поездку по краю и вернулся в Хабаровск, чтобы на месте встретиться со всеми руководителями структур и принять решение о создании оперативного штаба и принятию комплекса мер по борьбе с паводком.

По оценкам краевых властей, в зону возможного подтопления в Хабаровском крае могут попасть населенные пункты, расположенные в бассейне Амура от Хабаровска до самого устья реки.

Первыми натиск стихии должны отразить Хабаровск и прилегающие к нему территории. При достижении Амуром отметок 4 – 4,2 метра в городе начнут засыпать вход в амурский затон в районе торгового центра «Броско Молл», откуда предварительно выведут все корабли. Одновременно будут тампонировать ливневки и водопропускные трубы – некоторые из них полностью заварят. Администрация города возьмет на себя отсыпку низких мест и развертывание насосов – их установят более 20 в 7 местах. Если вода будет угрожать набережной, то на ней, по примеру прошлых лет, смонтируют водоналивную дамбу. При этом уровень в 4,5 метра станет сигналом уже и для других территорий, расположенных ниже по течению. В каждом из крупных населенных пунктов немедленно начнут готовить как минимум по одному пункту временного размещения.

Строительство дамбы. Фото: Правительство Хабаровского края

– Что касается ПВР, то прошу заняться ими заранее, не дожидаясь прихода воды. В них должно быть питание, места для сна, одежда, продумано расположение, так чтобы оно было не только безопасным, но и удобным. И этим нужно заняться уже сейчас, – обратился к администрациям районов Михаил Дегтярев.

Для Комсомольска-на-Амуре тоже готовится отдельный план по предупреждению подтоплений. Кроме защиты уже известных «слабых» мест, таких как Комшоссе, микрорайон Менделеева и прочих, там предстоит обеспечить работу стратегически важных промышленных предприятий. Администрация готовится к неблагоприятному прогнозу. В первую очередь предстоит проверить все имеющиеся дамбы, а также отсыпать старые и временные насыпи. Подход «большой» воды там ожидают 12–14 июля с отметками в 550-600 см, но они могут быть и выше. Опасным для города Юности является уровень в 650 см.

По поручению Михаила Дегтярева, полную ревизию защитных сооружений проведут во всех 17 муниципалитетах, где могут возникнуть подтопления. Кроме того, загодя началась работа по подготовке пунктов временного размещения. Уже сейчас идет работа по их оснащению водой, продуктами питания и организацией спальных мест на случай необходимости эвакуации населения из домов.

По словам руководителя Хабаровского гидрометцентра Вячеслава Паршина, «все будет зависеть от дождей в июле», а их гидрометцентр в перспективе пока не видит. Еще одним благоприятным фактором стали заверения руководства Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о том, что и Зейская, и Бурейская ГЭС не планируют в это время никаких сбросов. Поэтому на заседании было решено установить усиленное наблюдение за развитием гидрологической обстановки. Обо всех изменениях в прогнозе Михаил Дегтярев поручил немедленно информировать жителей края через СМИ.