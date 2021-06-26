Популярный певец Фогель выступит для выпускников Магадана Фото: Социальные сети

Сегодня, 26 июня в Магадане ожидается грандиозное событие. В город приехал известный молодой исполнитель Фогель. Его треки знает, кажется, каждый подросток. Песня «Дуракам везет» взрывает концерты певца, фанаты подпевают Фогелю, зная слова наизусть.

О визите в родной город, где Фогель родился и вырос, он сообщил в своем официальном аккаунте Instagram, пообещав подписчикам рассказать и показать, если позволит время, где он учился, гулял, проводил время.

Концерт для выпускников магаданских школ стартует на городском стадионе в пять часов вечера. Город взбудоражен, но Фогель приехал выступать именно для выпускников, посторонних на стадион не пустят, вход только по пропускам.

Ограничивать доступ на концерт решено в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса. на самом концерте будут соблюдаться все необходимые эпидемиологические меры.

Однако неизвестно, каким образом будет проходить концерт на стадионе, так как сегодня на Колыму обрушился сильный град и ливень, гром и молнии. Пока град прошел в поселке Хасын, и по прогнозам синоптиков сюрпризы от погоды в самом Магадане можно ожидать к завтрашнему дню, но небесная канцелярия может быть непредсказуемой в своих деяниях.