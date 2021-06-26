«Когда выбегает на дорогу перед капотом какой-нибудь козел…»: женщины-водители Хабаровского края продемонстрировали свое мастерство Фото: Максим МОЛОТОВ

26 июня состоялся чемпионат Хабаровского края по фигурному вождению среди женщин, посвященный Дню молодежи. На автодроме на улице П. Л. Морозова дамы показывали на что способны, если их посадить за руль. Здесь зрители могли своими глазами увидеть, как разрушаются стереотипы. Участницами состязания могли стать женщины любого возраста, имеющие водительские права.

- Мнение, что «дама за рулем – автомобиль без водителя» - давно устарел. Женщины уже доказали мужчинам, что способны управлять машиной и даже лучше некоторых представителей сильного пола. И мы это доказываем. Клуб «Автоледи» раз в год проводит соревнования по фигурному вождению. Девочки записываются, приезжают к нам и демонстрируют свое мастерство. Зачем? А чтобы себя проверить на фоне других. Может быть что-то подсмотреть из приемов управления авто у других. И вообще такие конкурсы помогают совершенствовать навыки. Здесь на автодроме отрабатываются самые проблемные маневры – движение задним ходом, движение в ограниченном пространстве. Дамы начинают увереннее чувствовать свой автомобиль, причем учатся этому не в почти экстремальных условиях города, а на безопасном треке. Те же стоп-линии, например. В реальных условиях чуть наехал на нее – камера зафиксировала, получи штраф. А так после тренировок машину ощущаешь лучше. Я скажу – женщины по определению ведут себя на дороге более аккуратно. У них больше развито чувство самосохранения, они не лихачат, они перевозят детей. К тому же не позволяют себе езду в состоянии опьянения. Как водитель дама более благоразумна. Мужики по статистике чаще попадают в аварии, - считает председатель клуба «Автоледи» Елена Насырова.

«Когда выбегает на дорогу перед капотом какой-нибудь козел…»: женщины-водители Хабаровского края продемонстрировали свое мастерство Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня участие в соревновании приняли 20 женщин. Они очень разные – по возрасту, стилю вождения, по маркам автомобилей. По водительскому опыту – тоже. Фигурное вождение очень наглядно это демонстрирует. Дорожное многоборье состоит из набора маневров, которые необходимо выполнить на точность и скорость. Этапы змейка», «колея», «эстафета», «вступление» и прочее довольно сложны. Победительница определяется путем наименьшего количества штрафных очков и затраченного времени. Заметим – меньшим количеством штрафов, то есть сбитых пластиковых кегль и разграничительных столбиков. Без этого трассу не проходит ни одна участница.

И немудрено – организаторы намеренно формируют сверхсложный трек. В реальности подобных тяжелых условий почти не встречается. И, ясное дело, чем больше машина, тем сложнее проходить путь. Нужно максимально точно чувствовать габариты, виртуозно владеть техникой заднего хода, держать в голове картинку на 360 градусов вокруг. Некоторые автоледи признаются (не для печати, конечно), что часто больше полагаются на женскую интуицию, чем на водительский опыт.

Среди них попадаются настоящие «водилы». Например, Екатерина Сапожникова. Участвует в соревновании первый раз, на автодром пришла с мужем и сыном.

«Когда выбегает на дорогу перед капотом какой-нибудь козел…»: женщины-водители Хабаровского края продемонстрировали свое мастерство Фото: Максим МОЛОТОВ

- Права получила девять лет назад. Вожу с удовольствием. Это дает ощущение свободы. У тебя есть такой механический конь, во всем послушный, ты можешь им управлять. Он зависит от тебя, а ты – полностью – от него. У нас симбиоз. Приходилось бывать в экстремальных ситуациях, когда чувство машины и реакция спасают. Когда выбегает на дорогу перед капотом какой-нибудь козел или собака… Козел – в смысле домашнее животное. Я их немало встречала в автопробеге по России в деревнях. Хотя и двуногие тоже попадаются, особенно, если выпившие… Вообще хочу сказать – уровень автомобильной грамотности в Хабаровске близок к нулю. Участники дорожного движения не уважают друг друга, плохо ориентируются в самом процессе управления автомобилем, водят кое-как. Поворотники не включают, про габариты вспоминает хорошо, если каждый третий, скоростной режим нарушают повсеместно. С чем это связано? Думаю, людей слишком мало обучают вождению. Плюс общий культурный уровень очень низкий, - откровенничает Екатерина Сапожникова.

Екатерина имеет право так говорить. Она проехала на своем авто всю Россию от Хабаровска до Москвы и обратно. Ей попадались участки по две сотни километров, где не было не то что заправок, а поселений вообще. По пути случалось ночевать в тайге, пробираться по запутанным дорогам городов-миллионников и выходить победительницей в спорах с гаишниками возле польской границы.

Уровень подготовки и водительского мастерства наших дальневосточных женщин я бы оценил как выше среднего. Управляют наши дамы умело, спокойно, не суетятся. Видите, как уверенно проходят сложнейшие повороты? Такое приходит с осознанным опытом, - комментирует судья соревнования Игорь Проценко.

Соревнования проводились в трех категориях, согласно паспортной длине автомобиля: мини (длина автомобиля до 4 м), миди (длина автомобиля от 4 м до 4,3 м включительно) и макси (длина автомобиля больше 4,3 м). В каждой категории выявил трех победителей. Плюс еще три номинации: «За волю к побеже», «Приз зрительских симпатий» и «Самая молодая участница».

Это был второй этап соревнований. I этап чемпионата состоялся зимой в поселке Переяславка. Участницы боролись за кубок главы района им. Лазо. Тогда в состязаниях приняли участие 26 человек. Третий этап состоится уже в сентябре. Там выявят не только призеров этапа, но и победительницу всех трех сезонов. Автоледи года определят путем подсчета очков за все время участия в чемпионате.