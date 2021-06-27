Эвенкийский Новый год отпраздновали в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В разгар лета в Хабаровском крае отпраздновали эвенкийский Новый год. Это традиционный национальный праздник «Дюгани» (в переводе с эвенкийского языка – «лето»).
Гостями и участниками всего происходящего стали 80 жителей из сел Чумикан и Неран, которые являются носителями своих национальных традиций и культуры.
Эвенкийский Новый год отпраздновали в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
— Началось мероприятие с эвенкийского обряда «Очищение». Бурными аплодисментами встречали зрители выступление артистов, которые исполняли эвенкийские танцы, песни и читали стихотворения на родном языке. Для всех участников праздника работали тематические выставки «Мастериц северного узора» и фотозона, в виде эвенкийского дома с хозяйственной утварью,— сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Участники события состязались в перетягивании палки, метании топора и прыгали через нарты, а в завершении праздника угощали друг друга национальными блюдами из рыбы и мяса.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;