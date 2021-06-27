«Народный избранник не должен бояться ничего» - Александр Федчишин

Депутат хабаровской городской думы Александр Федчишин. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Александр Юрьевич, пути прихода в депутатское кресло у каждого свои. Кем-то двигают амбиции, другие идут в политику по зову сердца, третьи – от беспокойной своей натуры, есть и такие которых просто партия назначила. А как у вас?

- Нет такого рецепта, который бы подходил ко всем. Поэтому скажу за себя. Еще со школьных времен я интересовался политической деятельностью. Мне было ясно, что именно политик может максимально влиять на жизнь многих людей. И будут эти изменения положительными или отрицательными зависит от убеждений самого политика. История знает массу примеров, когда общество под влиянием одного человека и – шире – партии демонизировалось или поворачивало к благополучию. Чтобы сформировались убеждения, нужно воспитание, образование и некое понимание жизни. Вот так я и рос: поступил в вуз, постигал профессию, параллельно изучал, как работает государственная машина – от самых основ, с уровня дома, двора, района, города. Вступил в партию. По окончании университета устроился на работу по специальности и стал также заниматься общественной деятельностью. Можно сказать, я намеренно шел в политику, потому что мои убеждения сформировались – я могу принести пользу, максимальный эффект людям, будучи представителем их интересов.

- Вам достался благополучный округ?

- Разве есть такие? Мой избирательный округ - №7, это Авиагородок, восточная часть улицы Карла Маркса. Там та же основная проблема, что и в других местах – отсутствие централизованной системы ливнеотводов. Ее не предусмотрено. Мы задавали этот вопрос мэру Хабаровска. Сергей Кравчук без обиняков ответил, что ливневки – слишком дорогое удовольствие. Спроектировать и построить ливневый сток стоит чуть ли не в полтора раза дороже, чем сделать с нуля дорогу. Конечно, администрация старается на местах нивелировать эту проблему и делает для этого все возможное, но кардинально снять вопрос ливневок в ближайшее время вряд ли получится. Однако, те объекты, которые строятся сейчас, проектируют и строят с ливнеотводами. Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» это позволяет. Смотрите – улицу Шелеста отремонтировали с ливневками, дорогу по Выборгской – тоже.

- В каком формате проходит ваша работа непосредственно с избирателями?

- После избрания депутатом я вел прием два раза в месяц в центре по работе с населением «Исток». Потом понял, что просто сидеть и ждать посетителя не очень эффективно. Я перешел в формат записей. Пришел человек, написал проблему, оставил контакты – я взялся за дело. По телефону – то же, он опубликован на сайте городской думы. Об исполнении всегда отчитываюсь. Из конкретики… Например, таким образом сделали тротуар возле детского центра «Косатка». Дети выходили оттуда и сразу попадали на проезжую часть. Пришлось повозиться с бумагами, но удалось доказать необходимость прокладки тротуара. Дошел до мэра. Сергей Анатольевич приезжал на место, лично убедился. В итоге и дорогу сделали (это такой безымянный проезд между двумя улицами), и детишек обезопасили.

- Вы человек достаточно молодой. И в своей общественной деятельности представляете молодое поколение. Например, вы – заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края. Как, по-вашему, удается нам растить новое поколение профессиональных управленцев или шире – политиков?

- Ни в коем случае те, кто приходит и получает практические навыки что в молодежной палате краевой законодательной думе, что в городской, не растут в заскорузлых чиновников. Это другое поколение. Они носители ценностей ХХI века и исследователи опыта политиков предыдущих поколений. Да, молодые люди изучают процесс нормотворчества, тонкости документооборота, специальную терминологию. То есть то, без чего не может функционировать никакой политический аппарат. Но в то же время они занимаются разными видами творчества, организуют общественные акции и участвуют в них. Все это делается искренне и энергично. У нас растет достойная смена нынешним функционерам – умная, мыслящая, креативная.

- А подобная политика внутри самой молодежи приводит к практическим результатам?

- Это дело не одного дня. С 90-х годов молодежь была как-то подзабыта государством. Она стала аполитична, инертна в общественном плане. Сейчас на нее больше обращают внимание. Конечно, в первые ряды, в лидеры, выходят те, кто активней, более жаден до жизни, более принципиален. И интерес к общественной деятельности в массах старшеклассников, студентов, молодых специалистов растет. Посмотрите, как в Хабаровске стремительно развивается волонтерское движение. Это, ведь, не только социальный аспект, но и политический тоже. Например, сейчас идет длящаяся акция «Мой край – мой выбор». Она направлена на повышение электоральной активности среди молодежи. Мы проводим ее совместно с краевой избирательной комиссией. Активисты ведут работу с соцсеях, снимают ролики. Это не пропаганда, это попытка заинтересовать молодежь в политических процессах, сделать ее их участником. В рамках этой акции в Хабаровске проходит такое мероприятие как «Дебаты». Собирается группа молодых людей, им дают совершенно неизвестную для них тему, десять минут подготовки и они должны аргументировано отстоять данную точку зрения. Буквально сегодня 27 июня прошли очередные дебаты. Участвовало 10 человек, в финал вышли двое. Причем, тема может быть любой. Они учатся спорить, говорить, вести диалог.

- Вы этому тоже учились?

- Учился. Я по природе человек любопытный, мне нравится отвечать на вопросы, решать проблемы. Сейчас открою личную тайну. У меня есть тетрадь, в ней список запросов ко мне как к депутату. Разных людей по разным проблемам – от мелких семейных до глобальных городских. Время от времени я делаю там отметки – «Выполнено», «Выполнено частично», бывает и «Решить невозможно по причине такой-то». Этот документ никому не показываю. То есть этот дневник выполненных дел – для себя, работа на результат, пусть даже отрицательный (в этом случае анализируешь причины и ищешь хотя бы гипотетические выходы). После положительной пометки возникает чувство приятной усталости и удовлетворенность от сознания выполненного долга. Мне представляется, что народный избранник должен быть честен. Перед другими и перед самим собой. И ничего не бояться.

Справка «КП»

ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

1993 года рождения. Депутат по избирательному округу №7, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитета по социальным вопросам. Член Политической партии ЛДПР. Окончил: ДВГУПС по специальности «Электроэнергетика и электротехника». Ведущий инженер-энергетик в АО «Авиакомпания «Аврора».

Заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края. Член президиума Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края.