Дело Фургала: последние новости на 28 июня 2021 года

Появились новые подробности о судьбе Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края. Фото: Правительство Хабаровского края

Появились новые подробности о судьбе Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края. Накануне стало известно, что арестованного чиновника вывезли из СИЗО «Лефортово» на компьютерную томографию.

- Требование вывезти Сергея Фургала выполнено, правда, с опозданием. Обещали сделать это до 10 числа. Потом отсрочили до конца июня. Только 26 июня стало известно, что днем Сергею Ивановичу сделали КТ, - сообщил Алексей Мельников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Пока официальной информации о результатах исследования не поступало. Однако как отметил правозащитник Алексей Мельников, в случае необходимости экс-главе региона будет оказана медицинская помощь.

- Я надеюсь, что лечение не понадобится. Есть некоторые сложности в лечении. Изначально, в случае необходимости пациента госпитализируют в медсанчасть, если в ней есть необходимые лекарства и оборудование. Если же всего этого нет, рассматривают территориальную больницу. В нашем случае – это больница при «Матросской тишине». Если и там не будет всего необходимого, только тогда вывозят в гражданскую больницу. Как правило, в московскую клиническую больницу №20, - объяснил Алексей Мельников.

В то же время адвокат Сергея Фургала подготовил и отправил обращение на «Прямую линию» с Владимиром Путиным. В письме Сергей Гроза рассказал о грубых нарушениях со стороны следственных органов, а также предположил, что правоохранители как-то связаны с рейдерским захватом «Амурстали». В письме адвокат просит главу государства обратить внимание на происходящее и принять соответствующие меры.

Также заявление в отношении экс-губернатора сделал Сергей Безденежных, сенатор РФ от закдумы Хабаровского края. Как выяснилось, Сергея Фургала не включили в федеральный и региональный избирательные списки ЛДПР.

- А ведь Сергей Иванович не осужден, у него нет обвинительного приговора, а значит, он имеет право избираться и быть избранным. Его включение в список, означало бы то, что партия еще верит в Фургала, - написал в своем блоге в соцсетях Сергей Безденежных.

Напомним, прежнего губернатора края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске и обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. 20 июля 2020 года обвиняемого отстранили от должности, и на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона назначили Михаила Дегтярева. Оба политика являются выходцами из партии ЛДПР.

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