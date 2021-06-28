Полрайона стоит в воде: трубу прорвало на улице Оборонной в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Утром 28 июня улица Оборонная в Хабаровске превратилась в озеро. Из-за прорыва трубы вода заполнила проезжую часть и пешеходную зону улиц Оборонная и Шевчука. Причина аварии пока не установлена. На месте работает МУП «Водоканал».

- Только бы не окатили из лужи, - причитает хабаровчанка, переходя дорогу.

Улица Оборонная славится у местных жителей и автолюбителей своей стабильностью. Ведь каждый раз, когда Хабаровск накрывает дождем, улица стабильно заполняется водой, которая уходит долго и нехотя. Сегодня утром дождя в Хабаровске не было, но улица все равно оказалась по щиколотку в воде.

Полрайона стоит в воде: трубу прорвало на улице Оборонной в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- На улице Оборонной произошла крупная авария. Из-за сильной течи вода заполнила улицу. Сейчас на месте работают наши специалисты. Они разбираются в причинах произошедшего и ликвидируют последствия, - сообщили в диспетчерской МУП «Водоканал».

Утром на место аварии пригнали ассенизатор. Однако откачивать воду до починки трубопровода не имеет никакого смысла.

- Пока нам только известно, что порыв произошел в двух местах. Из-за такой чрезвычайной ситуации в некоторых домах в районе улиц Шевчука, Оборонной и Олега Кошевого временно отключили водоснабжение. Сколько по времени вода будет отсутствовать – пока неизвестно, - рассказали в управляющей компании «Амурсантехмонтаж».

Усугубить ситуацию может проливной дождь, начавшийся в Хабаровске в середине дня.