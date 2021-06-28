Они теперь не КМНС: на Колыме запретили ловить лосося, но глава нашел выход Фото: правительство Магаданской области

Традиционный национальный промысел для представителей малочисленных народов, среди которых камчадалы, орочи, эскимосы и чукчи, оказался в Магаданской области под вопросом. В апреле текущего года вышел приказ Росрыболовства, в котором указано, что эти национальности не вошли в перечень коренных малочисленных народов страны и не имеют право на предоставление лицензий на вылов лосося. То есть эти народности теперь могут остаться без привычной пищи – красной рыбы. Однако губернатор Магаданской области Сергей Носов нашел решение этой проблемы, инициируя программу по выплатам компенсаций тем, кому отказано в рыбалке. Чукчи, эскимосы, орочи и камчадалы смогут выловить по сотне килограммов лососевых и обеспечить свои семьи. Об этом сообщили в правительстве Магаданской области.

Как сообщили в правительстве, традиционной рыбалки могли лишиться порядка двух тысяч человек, а ведь для них такой промысел жизненно необходим, это их быт, их деятельность и жизнь.

Губернатор обратился в Федеральное агентство по делам национальностей, чтобы помогли решить проблему, надеясь, что и Росрыболовство откликнется.

Между тем, с 25 июня в области стартовала путина. И надо бы народу запасаться рыбой, но, нельзя. Оставить своих людей без пропитания губернатор не мог, поэтому по его инициативе в области разработали программу, которая предусматривает выплаты компенсаций тем людям, которых лишили права заниматься рыбалкой. О программе рассказала Наталья Штумпф, Руководитель Управления национальной политики Магаданской области.

- Сергей Носов распорядился выплачивать из бюджета деньги в виде компенсаций. Теперь те, кто получил отказ на получение лицензии на вылов лосося должны с этим отказом обратиться в органы социальной поддержки и обслуживания населения, написать заявление, получить компенсацию и приобрести разрешение на рыбалку, - говорит Наталья Штумпф. - Выплата составит 3900 рублей, это средняя стоимость трех путевок на участки лицензионного лова. Около100 килограммов лосося по этим путевкам можно поймать.

Наталья Штумпф рассказала, что в 2021 году три организации предоставляют участки для любительского рыболовства, там рыбачить народ и будет. Также помогать, лишившимся права зваться КМНС национальностям, будут и владельцы участков спортивно-любительского рыболовства, предоставляя места для рыбалки в определенное время.