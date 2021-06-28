«Не чудите!»: Колыму и Хабаровский край атаковали лесные пожары Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Пока от Амурской области медленно, но верно движется новая волна паводка, спасателям Хабаровского края и Магаданской области нервы щекочут лесные пожары. Так, в двух районах Хабаровского края уже прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. А на Колыме спасатели тушат по 50 возгораний в день.

ЕСТЬ НА ЧТО ТУШИТЬ

В Хабаровском крае наихудшая пожарная обстановка зарегистрирована в Советско-Гаванском, Охотском, Аяно-Майском и районе имени Лазо. В двух районах спасатели уже ввели четвертый класс пожарной опасности. Как отмечают эксперты, огонь вызывает засушливая погода и жара, а также люди. Так, например, на прошедшей неделе недалеко от Советской Гавани сгорело 30 гектаров земли.

- Это произошло в 64 километрах от Советской Гавани. В те дни там стояла сухая ветреная погода, поэтому пал сухой травы, пущенный людьми, привел к быстрому распространению огня. Однако, благодаря своевременной и слаженной работе, угрозы населенным пунктам не было, – отметил Владимир Летута, исполняющий обязанности начальника отдела охраны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края.

Еще пять гектаров сгорело в 66 километрах от села Эворон в Солнечном районе. Там постаралась стихия в виде сухих гроз, а не человек. Всего к 28 июня было известно о семи природных пожарах общей площадью 223 гектара.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае 220 лесных пожаров на общей площади 64,5 тысячи гектара. В 17 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим.

«Не чудите!»: Колыму и Хабаровский край атаковали лесные пожары Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- В этом году пожаров в три раза меньше, чем в 2020-м. Однако риск возгораний остается высоким, - добавили в пресс-службе правительства региона.

В этом году на тушение лесных пожаров в бюджет края дополнительно выделили 159 миллионов рублей.

«ГОРЯЧИЙ» СЕЗОН

А вот в Магаданской области ситуация немного хуже. Там из-за палов сухой травы еще с середины июня пожарные выезжали на вызовы по 50 раз в день. А сейчас местные жители невооруженным взглядом видят несколько возгораний недалеко от поселков Эвенск и Мякит.

- Практически все возгорания сухой травы в области происходят по вине человека. Причем в основном – это работа хулиганов. Часто без присмотра оставляют костры, бросают непотушенные окурки в траву, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Кроме того, в период появления тополиного пуха в области участились случаи намеренного поджога «пухового одеяла», покрывшего землю. Специально для таких поджигателей спасатели подготовили мотивационный ролик, в котором хулигана обливают из пожарного рукава.

- И так будет с каждым. Не чудите, - предостерегла «шутников» пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.

Сейчас на территории области действуют восемь природных пожаров на площади 7328 гектаров.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф:

- на граждан - от 2000 – 4000 рублей;

- на должностных лиц – до 15 000 до 30 000 рублей;

-на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 40 000 рублей;

-на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 тысяч рублей.

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