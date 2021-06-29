«Опа! Вот это самец»: две косатки станцевали и поздоровались с рыбаками на Колыме. Фото: скриншот с видео.

В соцсетях Колымы стали появляться видео, на которых любопытные косатки кружат вокруг рыболовных судов. Грандиозные млекопитающие могут спокойно подойти к людям практически вплотную. А вот рыбаки стараются держать с игривыми мормлеками безопасную дистанцию.

ЛЕГКИЙ ВСПЛЕСК АДРЕНАЛИНА

- Я подумал, что это палтус. А это вот они, косаточки! Опа! Вот это самец, - восторгается морскими обитателями автор видео.

Видео с забавными комментариями рыбаков облетело все соцсети. Судя по всему, группа мужчин вышла в Охотское море, чтобы найти палтус. А тут, откуда ни возьмись, появились морские хищники.

- Колыма настолько сурова, что даже палтус в водах Охотского моря размером с косатку, - пошутили авторы видео.

К лодке подплыли две крупные косатки. Увидеть их реальный размер оказалось проблематично, ведь из воды торчали лишь спинные плавники. Сначала морские хищники держались на небольшом расстоянии от людей. Но вскоре подплыли так близко, насколько это возможно. Одна косатка даже перевернулась, выпустив струйку воды на поверхность, чем вызвала волнение среди людей.

- Давайте к берегу отойдем? Ну ее, – предложил рыбак.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

Встречи с косатками для колмчан не в новинку. Например, в октябре 2020 года на берегу Охотского моря оказалась шестиметровая особь. Гигантскую рыбу прибило к берегу приливом, а во время отлива она не успела уплыть. Какое-то время она лежала на берегу, как ее заметили люди. Сердечные колымчане решили помочь косатке вернуться в море, для чего даже пригнали на берег внедорожник. Но, как и полагается, морской хищник ушел домой только с приливом.

В обычных ситуациях косатки не нападают на людей. Единственное – хищники могут перепутать лодку с морскими котиками и атаковать. Так случилось в 2018 году в заливе Речной Тауйской губы. Косатки перевернули моторную лодку с двумя рыбаками, один из которых утонул.

Ранее подобных случаев специалисты не фиксировали. Уникальные красавцы показывают свой характер, только находясь в неволе. Например, могут проявить агрессию к дрессировщикам.

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