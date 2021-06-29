Как сейчас выглядит могила хабаровского артиста Владлена Павленко Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Владлен Павленко трагически погиб в чешском городе Пльзень в возрасте 40 лет. В 37 лет артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра получил престижную премию «Золотая маска». А с 2011-го его именем назван фестиваль актерской песни «Театральный Орфей». Журналисты «Комсомолки» выяснили, как сейчас выглядит могила артиста, и какая память сохранилась о нем.

ЗНАЛИ С САМОГО НАЧАЛА

Страшная новость облетела Хабаровск 19 июля 2011 года. Умер Влад Павленко. Молодой. Талантливый. Великий. В свои 40 лет ставший заслуженным артистом РФ.

В Хабаровске память о великолепном артисте почтили мемориалом. Его установили только через три года после смерти Владлена на центральном кладбище Хабаровска. Идеи для уникального памятника собирали со всего города. Итоговый вариант не понравился другу Владлена и хабаровскому скульптору Владимиру Бабурову. Он назвал стелу нереалистичной и «искажающей реальность».

Как сейчас выглядит могила хабаровского артиста Владлена Павленко Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Влад был стройный человек. А тут изображен коренастый мужик, - говорил в 2014 году Владимир Бабуров.

Не понравился члену союза художников России и подход к изготовлению мемориала. Его заказали в Китае. А там проследить за мастерами было невозможно. В итоге пропорции оказались нарушены, а вместо светлого гранита, который и рекомендовал Владимир Бабуров, китайские каменщики взяли дешевый мрамор. Еще в 2014 году эксперт говорил, что служить такая стела будет максимум пять лет, и оказался совершенно прав.

А ЧТО С РЕМОНТОМ?

В июле 2020 года Людмила Блок, коллега Владлена, заслуженная артистка России, председатель Хабаровского отделения Союза театральных деятелей РФ, собирала средства на ремонт памятного места. Тогда удалось собрать около 30 тысяч рублей из 85 нужных.

Но необходимые работы так никто и не провел. К июню 2021 года место захоронения великого артиста пришло в окончательный упадок.

Как сейчас выглядит могила хабаровского артиста Владлена Павленко Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Самое главное - со стелой все в порядке. Как раз она выглядит самым лучшим образом. Но надгробная плита, покрытие всего комплекса и помосты для цветов оставляют желать лучшего. Визуально, плита будто частично провалилась под землю. На самом деле плиточное покрытие мемориального комплекса вспучило, а ограждения клумб, на которых стоят уже постаревшие вазы, и вовсе оказались разрушены. Небольшие бордюры будто кто-то поднял и неаккуратно поставил обратно. Явно не такое ожидаешь увидеть, приходя на могилу артиста.

Как сейчас выглядит могила хабаровского артиста Владлена Павленко Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ОВАЦИИ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО

Напомним, что трагическая катастрофа произошла в чешском городе Пльзень 19 июля 2011 года. В одном из своих последних интервью, Владлен рассказал, зачем летит в Европу на лето.

- Два дня на сборы в Хабаровске - и в Прагу. В Чехии проведу три недели, причем поездка будет необычной - меня ждет обучение в пилотской школе. С самого детства мечтал оказаться за штурвалом, и вот появилась возможность подняться в небо, а может быть, и получить документы пилота, - рассказывал в 2011 году Владлен Павленко.

Артист обожал полеты. Долгие годы увлекался парапланеризмом. Научиться управлять самолетом стало для него большой целью. В роковой день 19 июля за штурвал новенького самолета сел опытный инструктор. Ничего не предвещало беды, но практически после самого взлета машина попала в штопор и врезалась в землю.

- В день прощания с ведущим актером нашего города, зал был полон. Все пришли попрощаться с ним. В зрительном зале стоял закрытый гроб, а на нем только фотография Владлена и его, первая в Хабаровске и на Дальнем Востоке, «Золотая маска. Когда я подошла к гробу и увидела маску, сдержать слезы уже не было сил, я не смогла их остановить до самого конца церемонии. Таких, как я, было множество. По традиции провожали актера бурными овациями. Они звучали в зрительном зале, продолжались в холле, на лестнице и на улице. Они продолжались до тех пор, пока катафалк не скрылся из вида, - написала в сети поклонница творчества Владлена Павленко.

Как сейчас выглядит могила хабаровского артиста Владлена Павленко Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Примечательно, что погибший в авиакатастрофе Владлен, «Золотую маску» получил за роль Кузьмы Гладышева в мюзикле «Самолет Вани Чонкина».

Гражданская панихида прошла 5 августа 2011 года на сцене Краевого музыкального театра. Проститься с Владом пришли известные хабаровские деятели искусства и культуры и просто зрители, которым творчество Влада было не чуждо. Цветов в это утро на сцене театра было рекордное количество. Люди шли бесконечным потоком, несли целые букеты. Кто-то уходил сразу, но многие оставались, рассаживаясь на местах в зале. В конце концов, все места оказались занятыми.

Это был последний аншлаг Владлена Павленко.

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