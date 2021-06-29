Хабаровский край сегодня получил еще 50 тысяч доз вакцины

Первый раз глава региона прививался еще в 2020 году, в июле и в августе. Фото: Правительство Хабаровского края

Обещание, данное в конце прошлой недели врио губернатора выполнено - Хабаровский край получил очередную крупную партию вакцины. 29 июня поступило 50 тысяч доз препарата, а 27 и 28 июня - 18 000 доз.

Вакцинация продолжается. Всего с начала пандемии регионом получено 176 226 тысяч доз вакцины. С момента начала прививочной кампании вакцинировано 153 223 человека. Замерен и уровень эффективности мер - из числа привитых в крае коронавирус впоследствии был выявлен всего у 0,27% привитых ранее. Восемь из десяти человек переносят заразу в легкой форме. 20% - показатель средней формы тяжести. Медики объясняют это наличием и обострением сопутствующих заболеваний.

Михаил Дегтярев еще раз подчеркнул, что является противником принудительной вакцинации. В понедельник, 28 июня, на аппаратном совещании правительства региона он заявил, что обязательной вакцинации населения не будет, он не считает это возможным. Сам врио неделю назад прошел повторный курс. Первый раз глава региона прививался еще в 2020 году, в июле и в августе.

- Вопрос о введении обязательной вакцинации, какой бы категории населения это не касалось, должен быть тщательно проанализирован. Не думаю, что нам нужно идти на такие меры. Люди в Хабаровском крае сознательные, и без всяких указаний сверху продолжат прививаться, - высказал свою точку зрения на возможность принудительной вакцинации Михаил Дегтярев. - Нужно все делать аккуратно.

Высшим должностным лицом предприняты все необходимые усилия, чтобы исключить дефицит вакцины и создать все необходимые условия для реализации прав жителей Хабаровского края. Так в регионе, помимо стационарных, развернуты мобильные пункты вакцинации, благодаря слаженному взаимодействию с федеральным центром сформирован необходимый запас вакцины и проводится разъяснительная кампания среди групп риска.

Напомним, в России идет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Тенденция прироста в Хабаровском крае по выявленным случаям коронавируса +30% в неделю. На данный момент фиксируется ежесуточный прирост 200 случаев лабораторно-подтвержденных. В последний раз такие цифры в Хабаровском крае были в начале февраля текущего года.

Нужно также понимать экономические последствия пандемии для людей. Вакцинация – это путь к восстановлению бизнеса, своеобразная «подушка безопасности». Экономика начнет расти только после приобретения гражданами коллективного иммунитета. Пока что именно безответственность общества и наличие ковид–диссидентов грозят резким ухудшением эпидемиологической ситуации и введением локдауна на уровне регионов и страны в целом.