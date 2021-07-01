Анастасия Журавлёва: «Заезды будут непростыми из-за обилия мошки и жаркой погоды»

Анастасия Журавлёва, Мастер спорта по велосипедному спорту Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 9 по 18 июля в Хабаровске вновь пройдут соревнования сильнейших женских команд по велоспорту. Участие в заездах примут около 40 взрослых спортсменок и 30 юниорок со всей России.

Ожидается такая же гонка, как и два года назад, - рассказал заместитель директора центра спортивной подготовки Алексей Стародубцев. - У нас пройдёт чемпионат и первенство России среди юниорок в командной и парной гонке – это основной старт. Второстепенный – две групповые гонки на всероссийских соревнованиях. Они пройдут по новой автодороге, что идёт в обход посёлка Корфовского.

Алексей Стародубцев, заместитель директора центра спортивной подготовки Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как отметил замдиректора центра спортивной подготовки, впервые за долгое время критериум – массовая гонка по очкам, где засчитывается каждый второй круг, - пройдёт 18 июля в центре города. 11 июля соревнования состоятся вдоль набережной Амура около стадиона Ленина.

9 июля стартует чемпионат и первенство России в парной гонке по бамовской трассе в сторону Находки. На время заезда дорогу перекроют. Однако, чтоб не создавать больших неудобств для автомобилистов, у таких трасс всегда есть дублёр.

Мастер спорта по велосипедному спорту Анастасия Журавлёва отметила, что в прошлом году во время заездов спортсменов спас дождь от мошки.

- Мы не знаем, как будем справляться с обилием мошки, - поделилась Анастасия. – Сейчас нам придётся ехать практически без остановки, чтоб не облепляли насекомые.