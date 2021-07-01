Как вернуть деньги за путевку в детский лагерь в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Получить кешбэк за покупку путевок в летние лагеря не могут хабаровчане. Многие родители обрадовались возможности вернуть 50% от стоимости путевки, но пока с этим возникают проблемы. «Комсомолка» разобралась, как действовать родителям.

ЖДЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Новость о введение федерального кешбэка на летние путевки в детские загородные лагеря появилась в середине мая 2021 года. А официальное постановление о введение такой меры поддержки родителей вышло 19 мая. Государство пообещало вернуть 50% от стоимости путевки. Но есть сразу три нюанса. Компенсация не превысит 20 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что выплата полагается только тем, кто купил путевку после 25 мая. Кешбэк возвращается только тем, кто оплатил ее картой МИР.

Учитывая, что большинство родителей покупают путевки задолго до начала летней оздоровительной кампании, многие хабаровчане столкнулись с очевидной проблемой – как получить кешбэк, если путевка куплена до 25 мая.

- В этом году в Хабаровском крае можно получить сразу две выплаты. Первая – краевая. Она составляет 11 601 рубль. Ее могут получить все, кто купил путевки в загородные лагеря. Вторая – федеральная. Как раз по ней мы и получаем большинство вопросов. Пока принимаем заявления от всех родителей на обе программы. Никому не отказываем. Но ситуация с тем, как назначать выплаты родителям, купившим путевки после 25 мая – пока не решена. Уже завтра этот вопрос будет вновь подниматься, и мы надеемся, что решение появится, - рассказала «КП» Татьяна Скударнова, главный специалист отдела координации отдыха, оздоровления детей и регионального контроля минобра Хабаровского края.

Как отметили в министерстве образования, с такой проблемой столкнулся не только наш регион. Ранее в региональном правительстве объясняли, что, возможно, не каждый лагерь войдет в программу. Это можно уточнить на сайте мирпутешествий.рф. Кроме того, отдельно сообщалось, что тем, кто купил путевку до 25 мая заявку на компенсацию можно подать на портале «Госуслуги» после 15 июня. В таких случаях необходимо предъявить чек.

«У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

В то время как чиновники пытаются решить проблему с возвратом средств на официальном уровне, родители разработали свои «схемы». Обсуждения проходят в социальных сетях.

- Я купила путевку за наличные. Что теперь прикажете делать? – интересуется пользовательница соцсетей.

- Мы тоже оплатили путевку наличными. Когда началась эта программа в 50%, мы пришли туда, где покупали. Написали заявление на возврат. Для возврата нам нужно было оплатить полную стоимость путевки еще раз. Мы оплатили, и через два дня нам вернулась сумма с первой покупки, а затем кешбэк от полной стоимости, которую оплатили во второй раз, - объяснила ей коллега «по несчастью».

В комментариях под публикациями на болезненную тему родители делятся своим опытом и лайфхаками.

- Возвращают 50% от стоимости только на карту МИР.

- И она должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы МИР.

Некоторые пожаловались, что не могут найти чек, так как оплачивали наличными. Другие отмечают, что руководство лагеря не идет на встречу.

На портале «Госуслуги» при подаче заявки уточняется, что заявления принимаются с 15 июня до 20 октября. Обратиться можно не раньше срока окончания отдыха ребенка в лагере. Решение принимается в течение 15 рабочих дней.

Напомним, что по вопросам проведения детской оздоровительной кампании краевым министерством образования и науки создана горячая линия. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-909-802-09-11.

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