Хабаровский край притягивает сверхкрупный бизнес

Михаил Дегтярев на инвестиционном форуме. Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровскому краю нужно вернуть доверие российского (и не только) бизнес-сообщества. Именно эту многоступенчатую задачу призван решить открывшийся сегодня, 1 июля, в краевой столице первый Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока».

Точка отчета

Событие из разряда особо крупных, хотя и узкопрофильных. Организаторами выступили правительство Хабаровского края и региональное Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. Форум проводится по прямому поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Глава региона действует как всегда комплексно и наступая на всех фронтах. Совсем недавно участвовал в заседании Народного совета, где приняли программу развития территории – сегодня уже приступили к конкретным действиям по ее воплощению.

Форум должен представить инвестиционные возможности Хабаровского края российскому и дальневосточному бизнесу. Инвесторы смогут вблизи увидеть открывающиеся возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечению инвестиций, открытию новых производств в регионе.

Сначала проходит обсуждение – знакомство с тонкостями перспектив создания новых предприятий. Это такая точка отчета. Инвесторам предлагают все региональные инструменты поддержки, в том числе - особых экономических режимов ТОР и СПВ. Участники знакомятся с действующей инфраструктурой для развития предпринимательства в крае, свободными инвестиционными площадками в городах и районах, лучшими практиками состоявшихся инвестпроектов.

- Хабаровский край – привлекательная территория для инвесторов. Он обладает важными преимуществами. Во-первых, является опорным регионом для создания и наращивания магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на Востоке России. Здесь активно инвестируются Восточный полигон РЖД, магистральные нефте- и газопроводы, линии электропередач высокого напряжения. Строятся морские и логистические комплексы. Во-вторых, структура экономики края многопрофильна. Мы опираемся на сбалансированный рост. Он обеспечивается природно-ресурсными отраслями, обрабатывающей промышленностью, энергетикой, обработкой грузов. В-третьих, правительство края концентрирует ресурсы на формировании пяти центров экономического развития. Это агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный»; Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел; Николаевский и Верхнебуреинский центры развития; Хабаровская агломерация. На выделенные центры роста приходится более 80% населения региона. Именно здесь сосредоточены программы инфраструктурного обеспечения. Здесь концентрируется инвестиционный спрос, - подчеркнул Михаил Дегтярев, открывая пленарное заседание Инвестиционного форума.

Предполагается, что «Энергия Дальнего Востока» даст старт новым крупным и узкоспециализированным инвестиционным проектам, укрепит диалог власти и бизнеса в решении нашей общей задачи по развитию и популяризации инвестиционного потенциала края.

Точка сборки

Форум является практическим воплощением идей Народного совета. По принятой программе-максимум в регион планируется привлечь свыше 2,6 триллионов рублей инвестиций. Это колоссальные средства, их вложение в промышленность позволит создать тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Всего к 2030 года поставлена задача в 1,5 раза увеличить количество рабочих мест только на действующих предприятиях. Одним из главных механизмов привлечения инвестиций по мнению врио губернатора и членов Народного Совета, должно стать создание комфортных условий для бизнеса. Это же является основной тактикой Михаила Дегтярева. Сразу после начала работы в Хабаровском крае врио объявил, что разделение бизнеса на «свой» и «чужой» недопустимо, и любые проекты, направленные на благо региона и его жителей, одинаково нуждаются в поддержке со стороны местных и краевых властей.

Глава региона отметил, что для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами. Создано «одно окно» для инвесторов на базе Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Сегодня агентство – единая площадка по работе с инвесторами. Запущен принципиально новый портал для инвесторов. Он получил высокую оценку в Национальном рейтинге инвестклимата: инвестор через личный кабинет может удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать движение проекта. Правительство края последовательно работает над тем, чтобы Хабаровский край стал «точкой сборки» инвестиционных проектов.

Показательно, что Дегтярев тонко чувствует спайку «выгода инвесторов – выгода жителям края. Первым – прибыль, вторым - улучшение социально-экономических условий, новые рабочие места и рост доходов. И не случайно к участию к форуме, то есть в приглашении инвестировать, Михаил Дегтярев с командой «подтянул» именно крупный бизнес. Он прекрасно понимает, что нужно делать ставку на применение механизмов ГЧП и концессий. Такой подход позволит быстрее реализовать многие крупные проекты, реально необходимые жителям и экономики региона. Вместо многих десятилетий, все нужные краю объекты можно построить всего за 4-6 лет.