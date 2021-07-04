Нырнул и больше не всплыл: под Комсомольском утонул подросток Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Трагедией закончилось купание подростков в протоке недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Ребята выбрали небезопасное место для отдыха, где в итоге утонул один человек. Несчастный случай произошел днем 3 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на одной из проток между озером Мылки и рекой Амур утонул подросток. По словам очевидцев, группа подростков решила поплавать вдоль опор моста. В таких местах обычно бывают водовороты, глубокие ямы и сильное течение. Один из подростков нырнул под воду, после чего не выплыл обратно. За помощью в поиске товарища пришлось обратиться к спасателям.

Нырнул и больше не всплыл: под Комсомольском утонул подросток Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поисково-спасательный отряд с водолазами тут же прибыл на место предполагаемой трагедии. Обследовав дно водоема, спасатели нашли тело 15-летнего подростка без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции.

- Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проведения комплекса необходимых оперативно следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации прокуратуры Хабаровского края, погибший подросток был воспитанником детского дома №10 Комсомольска-на-Амуре. В компании двух друзей он ушел из учреждения купаться на протоку. Прокуратура начала проверку.

Напоминаем, что в Хабаровском крае нет специально оборудованных пляжей, на которых можно было бы купаться. В непроверенных водоемах могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно. Это может привести к травме, а ныряние - к гибели.

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