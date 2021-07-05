«Артистом я так и не стал»: в хабаровской «Триаде» рассказали реальную историю. Фото: камерный театр «Триада»

Хабаровская театральная жизнь не перестает радовать ценителей жанра. В рамках проекта «Свободная сцена» в камерном театре «Триада» состоялась премьера спектакля в одном действии «Биография провинциального человека». Пьеса была создана по мотивам реальных историй. «Биография» стала дебютом для заместителя директора «Триады» Дениса Ющенко. Написанием пьесы и режиссурой Денис Ющенко занимался совместно с актером театра «Триада» Юрием Шарымовым.

ЭТО БЫЛО ТАК ДАВНО

Зрителю «Триады» представили простую, но до боли знакомую, историю жизни уже немолодого мужчины. Как это нередко бывает, главный герой по имени Денис всю жизнь мечтал стать артистом. Но жизненные обстоятельства оказались сильнее желания. И вот он, уже взрослый и «предавший мечту», однажды задерживается в зрительном зале театра после спектакля.

- Автограф? – спрашивает артист театра Юрий у мнущегося на лестнице Дениса.

Вот только ручки у зрителя не оказалось. Зато с собой он взял небольшую стопку листов, на которых в формате дневниковых записей оформилась его жизнь. Артист согласился посмотреть, хотя Денис до последнего момента сомневался в том, что написал что-то толковое.

И вот история погружает нас на десятки лет назад, когда Денис был еще совсем маленьким. Именно тогда и появилась его мечта стать артистом. Началось все с кинофильма «Белое солнце пустыни», который взрослые не разрешали смотреть юному Денису. Но мальчик слушал все, что доносилось из толстого лампового телевизора на четырех лакированных ножках, и визуализировал каждую сцену. Затем мы оказываемся в советском детском саду, где мальчик участвовал в постановке небольшого номера на песню «Антошка».

- Догадайтесь, кто сыграл Антошку? – игриво поинтересовался Денис у артиста.

Это была первая главная роль Дениса.

- Но артистом я так и не стал, - в конце каждого блока повторял он.

ГЛАВНОЕ - СЧАСТЬЕ

Вспомнились в ходе спектакля и школьные годы Дениса. Там с творчеством у него не срасталось. Например, за полгода дисциплины «Музыка» класс Дениса выучил лишь одну песню. И та не вызывала особых надежд на культурный рост.

Тратить много времени на школу главный герой не стал, «ушел после восьмого». До армии было в его жизни много замечательных моментов, которые вели его прямиком к большой мечте. Но затем случилась армия, а после нее изменился и сам театр, в который так стремился молодой Денис.

Выбора перед пареньком практически и не стояло. Жизнь сама подвела к тому, чтобы мечта отошла на задний план. И вот он уже взрослый, женатый человек, в разгар 90-х месяцами не видящий зарплату. Тогда подвигом было найти беременной жене сникерс, хотя та просила «сникерс и селедку». А когда появился первый «кулек», главной задачей стал поиск пропитания для малыша.

Постепенно продвигаясь к финалу, зрители «Триады» уже не воспринимают пьесу как сборник забавных и душевных историй из прошлого. Все в зале прожили жизнь вместе с Денисом. Скрывать слезы зрители уже не могли. То и дело из разных уголков раздавались всхлипывания. Эмоции взяли верх и в конце всего действа зрители одарили артистов овациями. В душе каждого откликнулась хотя бы одна история Дениса, который так хотел стать артистом.