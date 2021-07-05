Новый электропоезд повышенной комфортности отправился из Хабаровска в Николаевку. Фото: Правительство Хабаровского края

Руководство РЖД начало выполнять договоренности с Михаилом Дегтяревым. Речь идет о дальнейшем отлаживании транспортной системы края, в первую очередь пассажироперевозок. Сегодня, 5 июля, новый электропоезд отправился в свой первый рейс по маршруту Хабаровск-1 – Николаевка.

- Не далее, чем полгода назад мы обратились к руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удоб-ные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уве-рен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, - заметил Михаил Дегтярев, пройдя по вагонам и посидев в кабине машини-ста.

Врио губернатора анонсировал также скоростной поезд «Ласточка». Об этом тоже имеется договоренность с Российскими железными дорогами. Новый состав будет курсировать в комсомольском направлении.

Подобные новации Дегтярев держит на особом контроле и об этом все знают.

Хорошо налаженная транспортная система - залог успешного развития региона. В современном мире это уже не только вопрос комфорта, но и вопрос будущего экономического роста. Транспортная доступность, пожалуй, одна из наиболее острых проблем в регионе. Расстояния огромны, а плотность населения невысокая. Особое влияние оказывает и география региона. Но, несмотря на все сложности, Михаил Дегтярев находит возможности постепенно улучшать ситуацию в этой сфере.