Хабаровская городская дума перешла на дистанционку Фото: Администрация Хабаровска

В связи с увеличением темпов роста заболеваемости COVID-19 в крае, напряженной эпидемиологической обстановкой депутатам Хабаровской городской Думы установлено: проводить личные приемы граждан в дистанционном режиме по предварительной записи. А также организовать размещение информации о временном ограничении приема граждан на стенде Хабаровской городской Думе, официальном сайте Хабаровской городской Думы в сети интернет и в аккаунтах социальных сетей.

- Отмечу, что работа с обращениями граждан ни в коем случае не снижает своей динамики. Возможно, даже наоборот – она приобретает большую интенсивность. Отработка обращений будет происходить онлайн. Встречи же с избирателями будут происходить на проблемных местах, по предварительной договоренности. Каждый депутат имеет на своей страничке на сайте городской думы свои контакты – телефоны и электронная почта. Задавайте вопросы. Ни один из них не останется без ответа, - говорит Владимир Матвеев, председатель хабаровской городской думы.

По словам спикера, большинство депутатов привилось от коронавируса.