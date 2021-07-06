В вагонах нового электропоезда на маршруте Хабаровск - Николаевка будет свой микроклимат

Микроклимат в вагонах борется с коронавирусом Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 5 июля, с хабаровского железнодорожного вокзала отправился в первый рейс новый электропоезд по маршруту Хабаровск-1 – Николаевка. Врио губернатора края Михаил Дегтярев, побывавший в этой электричке, высоко оценил ее технические достоинства и уровень комфортности вагонов. Он отметил удобные ступени и сиденья, крепления для велосипедов, оборудование для посадки и подходящего размещения маломобильных групп населения.

Вслед за врио об электропоезде и факте его запуска высказались и другие начальники.

- Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное – людям становится комфортнее, - отметил Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги.

Поезд 2021 года постройки, отличается от предшествующих моделей современными доработками. В числе прочего есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха: эта конструктивная особенность актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Между вагонами – автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать, - уточнил Александр Барабаш, начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава.

Четыре вагона могут вмещать одновременно 354 человека. Первые пассажиры сразу же отметили удобство новой электрички ЭПЗД – 0065.

Напомним, в настоящее время вопросам улучшения работы общественного транспорта уделяется особое внимание. Недавно состоявшееся в Хабаровске заседание Народного Совета приняло новую программу развития и обновления общественного транспорта в регионе.

В ближайшей перспективе – замена большей части подвижного состава пригородных электричек и запуск электрички «Ласточка» между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.