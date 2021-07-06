Умирают рядом с сородичами: несколько мешков с беззащитными птенцами выбросили неизвестные в Магадане

Некоторым малышам удалось выжить, они пытались найти укрытие в траве. Фото: Скриншот с видео

Магадан – далекий город на берегу Охотского моря. Как и во всех приморских населенных пунктах, столица Колымы наводнена чайками. Местные жители мучаются от криков этих птиц, которые вьют гнезда на крышах домов. На одной из улиц проблему решили настолько кардинально, что за дело взялась полиция.

В траве местные жители нашли несколько пушистых горочек. Это детеныши чаек, которых выбросили неизвестные. Среди серого пуха проглядывали лапки, некоторые еще дергались в предсмертной агонии. Часть птенцов погибла, часть – умирала рядом с собратьями. Некоторым малышам удалось выжить, они пытались найти укрытие в траве.

Пользователи соцсетей предположили, что таким способом от птиц пытались избавиться коммунальщики, которые чистили карнизы и крыши. Обычно некоторые уничтожают яйца чаек, видимо, в этот раз рабочие пришли поздно. Вылупившихся птенцов собрали в мешки и, по словам очевидцев, выбросили рядом с контейнерами.

Видео разделило магаданцев на «за» и «против» подобных методов. Некоторые считают, что чайки стали полноправными хозяевами города и избавляться от них нужно радикальными способами. Другие видят в этом акт живодерства, а в адрес тех, кто оставил птенцов умирать, летят оскорбления.

Изобилие чаек для Магадана – действительно проблема. Однако орнитологи считают, что убийствами вопрос не решить. Мало-мальски может помочь уборка мусора с крыш, из которого чайки строят себе гнезда.

- Если у тех, кто это сделал, нет разрешений, то произошедшее - грубейшее экологическое нарушение. Лучше всего птиц отпугивать какими-то звуковыми сигналами, шумом, - рассказал орнитолог Александр Нуждин.

Так или иначе, но в ситуации будет разбираться местная полиция.

- По данному факту будет проводиться проверка, по результатам которой будет принято решение, - коротко прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.