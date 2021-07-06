Антон Фургал будет баллотироваться в Госдуму по 70 избирательному округу Хабаровского края

Антон Фургал подал документы в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Фото: скриншот с видео инстаграм.

Сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал решил баллотироваться в Государственную думу. Сегодня, 6 июля, в 14.00 он подал все необходимые документы в краевой избирком.

- Только что я подал документы кандидата в депутаты в Государственную думу по 70 избирательному округу. Мне предстоит собрать порядка 15 тысяч подписей. Я надеюсь, вы мне в этом поможете. Дальнейшую информацию я буду публиковать на своей странице в инстаграме. Осталось оформить последние документы и далее я оглашу, где будет проходить сбор подписей, - прокомментировал Антон Фургал.

В краевом избиркоме информацию о выдвижении Антона Фургала в качестве кандидата в депутаты Госдумы подтвердили.

- Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ». Для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Комсомольскому одномандатному избирательном округу, необходимо представить 15 433 достоверных и действительных подписей избирателей, собранных в границах избирательного округа. Вопрос о разрешении открыть кандидатам специальный избирательный счет будет рассмотрен окружными избирательными комиссиями 7 июля 2021 года, - сообщил краевой избирком.