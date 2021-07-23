Пик аномальной жары: синоптики рассказали о погоде на выходные в Хабаровске

В Хабаровском крае вторую неделю столбик термометра показывает больше +30 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае вторую неделю столбик термометра показывает больше +30 градусов. В городах и селах стоит зной, ветра нет, а если и подует, то теплым воздухом. Покидать регион жара не собирается, а в ближайшие выходные небесная канцелярия покажет настоящее лето.

Высокие температуры пришли в Хабаровск (и частично в край) 12 июля. Тогда все подумали: «Да как обычно - пару дней будет жарко, а потом опять начнет холодать». Но у погоды были свои планы на июль. Температуры воздуха добирались до +35 градусов, что на самом деле ощущалось как все +38 градусов.

- Сейчас среднесуточная температура воздуха в большинстве районов края и Хабаровске превышает климатическую норму на пять-шесть градусов. Такое лето, как в этом году, в основном типично для нашего региона. Разница только в продолжительности таких жарких периодов. По статистике в июле в среднем наблюдаются четыре-девять дней с температурами +30 градусов и выше, а раз в семь лет - более десяти дней. Рекордсмены - 1999 и 2008 годы. Тогда 30-градусная жара длилась 16 дней, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Пик жары в Хабаровске (и крае) придется на период с 23 по 28 июля. Как раз на ближайшие субботу и воскресенье. Среднесуточная температура воздуха будет выше на аномальные шесть-восемь градусов. Столбики термометров днем будут показывать 33-35 градусов на юге и в центре региона. На севере, конечно, прохладнее - до 19 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. Аналогичная жара ожидается и в соседней ЕАО.

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