«У меня мурашки по коже»: забежавший в аэропорт медведь перепугал людей в Николаевске

В Николаевском районе медведи зачастили к людям Фото: Скриншот с видео

«Забегайте быстрее на вокзал!», - кричит парень на видео, которое активно обсуждают в социальных сетях. На кадрах - аэропорт в Николаевске, по которому бежит медведь. Снаружи стоят растерянные люди, которые чудом не стали добычей для косолапого.

В Николаевском районе медведи зачастили к людям. То вафли выпрашивают у автомобилистов, то на огородах хозяйничают, то могилы разрывают. 19 июля косолапый пришел на территорию аэропорта: «Видимо, надоели мишке голод и жара, решил улететь», - шутят пользователи соцсетей.

Однако очевидцам было не до смеха. Судя по кадрам, во время визита таежного гостя снаружи аэропорта стояли люди. Автор видео вышел на улицу и громким криком спугнул косолапого. Зверь пустился наутек и забежал обратно в лес.

- Медведь прошел мимо стоянки самолетов и скрылся в лесном массиве. На взлетную полосу он не выходил. По информации охотоведов, на утро 21 июля свежих следов таежного гостя на данной территории не обнаружено, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Хабаровского края.

В тот же день бурый медведь забрался в дачный кооператив на шестом километре Магинской дороги. А 17 июля косолапый отметился на окраине поселка Солнечный.

Медведи выходят к людям из-за нехватки еды в условиях разросшейся численности (которую сейчас регулируют). Зверей манят ароматы еды и отходов. К тому же сейчас в Николаевском районе бушуют лесные пожары, которые заставляют животных искать укрытие.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место, ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.