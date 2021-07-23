Давать по миллиону за одного ребенка: депутат гордумы Хабаровска Наталья Юрьева о том, как сохранить семьи на Дальнем Востоке

Наталья Юрьева узнает о проблемах разного масштаба от конкретных людей и пытается их решить, не отвлекаясь на философию.

Депутаты гордумы Хабаровска бывают очень разные. Некоторые любят рассуждать о том, как нам обустроить Россию. Другие хотят построить в краевой столице метро или канатную дорогу. Иные - озабочены неправильной стрижкой газонов. Наталья Владимировна Юрьева на их фоне - человек предельно практичный. Она узнает о проблемах разного масштаба от конкретных людей и пытается их решить, не отвлекаясь на философию.

- Наталья Владимировна, вас называют «универсальным депутатом». Вы за все беретесь? Работа на избирательном округе - с какими обращениями приходится сталкиваться чаще всего?

- В целом отмечу, что мой округ №11 полон проблем. Моя душевная боль - это бараки и новостройки, образовательные и медицинские учреждения, торговые и спортивные центры, общепит, есть и религиозное сооружение - центр восточных практик. Всюду проблемы того или иного рода. Например, у нас в районе нет кинотеатра. Есть территория бывшего кинотеатра «Сатурн». Когда там решили построить очередной торговый центр, ко мне сразу поступило коллективное обращение от жителей - они возмущены. Они хотят зону отдыха, кино, кафе с игровыми комнатами для маленьких детей, для пап - бильярд, для мам - клубы по интересам. Облагородить эту зону тротуарами, насаждениями, беговыми дорожками. Разве жители Первого микрорайона не достойны жить в красоте?

- С этим понятно. Но какие проблемы могут быть в новостройках?

- Объясняю на примере. «Ю-сити» - новый жилой комплекс, все в порядке: комфортабельно, современно. А инфраструктура… 20 февраля еще прошлого года получаю письмо от будущего жителя этого микрорайона по поводу пешеходного перехода через трубопровод и организации проезда. К октябрю того же года переход был построен, а вот реконструкция дороги с выездом в сторону «Дальтехмаша» запланирована только после окончания строительства пятой очереди. И вот в чем проблема: в 17 жилых домах в скором будущем будет 1858 квартир. Бог знает, сколько тысяч человек здесь будет жить. И совершенно не продумана логистика микрорайона! Как детям добираться до школы? До них придется либо идти пару остановок, либо пересекать в высшей степени опасную магистраль - улицу 65-летия Победы. И там нужен хотя бы светофор. И дело не только в этом. Здесь нужна хотя бы еще одна школа, чтобы ученики не ходили, рискуя жизнью, куда-то за тридевять земель.

- Судя по всему, вы вникаете в жизнь своего избирательного округа до мелочей…

- Иначе и быть не может. О проблемах на округе я узнаю из обращений самих жителей - по почте, сообщениям и комментариям в соцсетях, телефонным звонкам, во время регулярных встреч с избирателями. Во встречах принимают участие неравнодушные к судьбе города люди, желающие что-то изменить в лучшую сторону или понять, почему происходят те или иные негативные изменения в его жизни. Активистов я знаю поименно. Константин Жердев - это он обратился от имени жителей многоквартирного дома по поводу проезжей сквозной дороги от Волочаевской до Пионерской. А Надежда Турчинская впервые пришла ко мне на прием на лыжах. Ей 83 года, но женщина активно занимается спортом, скандинавской ходьбой. С ее подачи удалось сдвинуть ремонт крыши центра «Доверие» с мертвой точки. Максим Подпас, житель переулка Трубного, помог ликвидировать местную «достопримечательность», известную как «дымящийся гараж». Долгое время этот кошмарный объект отравлял воздух целому микрорайону. Отмечу также умного и активного человека Юлию Похалович - старшую по МКД «Ю-сити».

- Вы известны своими предложениями выплачивать семьям с детьми какие-то немаленькие деньги.

- Все верно. Демографию поднимать надо. Кроме стимуляции деторождения, а также закрепления семей в Хабаровском крае, эту проблему не решить. Уезжают же. Предлагаю ежегодную выплату компенсации работающим семьям с детьми, проживающим на Дальнем Востоке. Выплаты должны зависеть от количества несовершеннолетних детей. По миллиону рублей за одного.

- Не у депутата, а у гражданина Хабаровска Натальи Владимировны Юрьевой есть мечта? Что бы вы изменили и внедрили в краевой столице, будь ваша воля?

- Мечтаю о том, чтобы все школы были обновлены, оборудованы специализированными, оснащенными кабинетами по разным дисциплинам. Педагогам - тройной должностной оклад, нуждающимся одиноким учителям - общежитие, семейным - квартира. Детям до проезда к месту учебы - транспортная карта. И еще я мечтаю возродить общественно полезный труд в школе, в том числе с освоением специальностей. Детей нужно время от времени отвлекать от гаджетов! Нужно чтобы они по выпуску из школы имели трудовые навыки. И еще минимальные навыки сельского хозяйства - всегда же раньше на пришкольном участке выращивали рассаду, пололи огород, сажали цветы и собирали урожай. А еще я буквально грежу о театре оперы и балета. И о «Диснейленде». Земля под это есть за парком Wonderland в Северном микрорайоне, там его логическое продолжение. Вы сказали - будь моя воля? Так вот, я бы кардинально изменила систему общественного транспорта. Ввела бы новые линии - электрические. Трамваи, а там, глядишь, и монорельсовая дорога вдоль Амура появилась бы.

- Идеализмом попахивает - вы не находите?

- Цель, конечно, не достигнуть. Но она нужна как маяк, как путеводная звезда, как ориентир. Вообще, я думаю, свидетельства положительных изменений в обществе видны, прежде всего, в мелочах. Люди становятся вежливей, аккуратнее, уважительней друг к другу. То есть повышается не только образовательный уровень, но и воспитание. Это даже по одежде понятно, по которой встречают. В школах свободная форма одежды - хорошо это или плохо? Не только у учеников. Скажут - индивидуальность подчеркивается, но преподавательница, например, литературы в джинсовом костюме, по-моему, как-то не то. Не только мне приятнее смотреть на педагогов в деловом стиле одежды. Кстати, дресс-код прописан у депутатов и госслужащих. Имеются рекомендации, в которых указаны желательные длина юбки, принт, материал костюма или платья, длина ногтей, макияж, украшения. За несоблюдение дресс-кода нет наказаний ни в одном кодексе, только моральное осуждение. За невоспитанность - нет и этого, к сожалению… И еще - тоже к сожалению, - неписанный дресс-код не регламентирует толщину золотого покрытия на часах слуг народа, образно выражаясь…

Справка «КП»:

ЮРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, депутат по избирательному округу №11. Окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности «народное художественное творчество». Также окончила Международную академию экспертизы и оценки. Специальность: менеджмент в образовании. Учитель музыки МБОУ СОШ №46.

Член комитета по социальным вопросам и бюджету, финансам и экономическому развитию. Награждена медалью за активную военно-патриотическую работу.