Под Хабаровском упал легкомоторный самолет. Фото: Телеграм/NewsKhv

Под Хабаровском в субботу, 24 июля, упал легкомоторный самолет. В момент ЧП на борту воздушного судна находились два человека, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Инцидент произошел вблизи от аэродрома «Калинка», неподалеку от краевой столицы. Сейчас на месте произошедшего работают медики и спасатели. Известно, что мужчина- пассажир от полученных травм скончался на месте. Его спутница выжила, ей оказывают помощь врачи.

— В 10.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что при взлете упал легкомоторный самолет Р-2002 без последующего возгорания, — рассказали в ведомстве.

Специалисты выясняют все подробности произошедшего.

UPD: Пострадавшая женщина позже скончалась в больнице.

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