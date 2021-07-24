«Аварийное жилье и дороги – общегородские проблемы Хабаровска»: Павел Шестопалов

Павел Шестопалов - член комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иному городскому депутату Хабаровска достается избирательный округ с прекрасными высокими домами, широкими ровными улицами, парковками, зелеными зонами и сквериками. Там избиратели жалуются на малое количество фитнес-центров и дороговизну билетов в кинотеатре. Но есть и другие места. От средневековья и некрасовской Руси их отличают только электрические столбы. От избранника жителей подобной местности требуется, пожалуй, нечто большее, чем умение составлять официальные бумаги. Об этом и многом другом рассказывает депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №8 Павел Шестопалов.

- Павел Артурович, считаете ли вы свой избирательный округ благополучным?

- Люди прекрасные, а условия их жизни – часто нет. Восьмой избирательный округ – довольно обширный район с большим включением частного сектора – Ухтомского, автовокзал, уходит дальше за Степную, и тянется до Ореховой сопки. Люди живут приличные, активные, общение с ними происходит непосредственным образом. То есть во время регулярных встреч с избирателями на округе. Поступает много обращений граждан в письменной форме, в форме звонков. Фактически такой диалог не прерывается ни на день, идет круглую неделю. Ничего удивительного – округ в коммунальном плане не благополучный. Общие городские проблемы – свалки, дороги, бараки – у нас выращены более выпукло. Хотя это почти центр Хабаровска. Вот буквально на днях встречался с жителями на улице Сигнальной. Они обратились по поводу того, что рядом с их домом образовалась немаленькая несанкционированная свалка. Плюс там еще оказалась территория, захламленная сухостоем. А это не только нарушение санитарно-эпидемиологических норм, но и нарушение требований пожарной безопасности. Дома-то вокруг из дерева, полыхнуть может в любой момент. Посмотрел на это безобразие своими глазами. Ликвидация подобных проблемных мест относится к ведению управления районом. Депутат может в этом случае составить депутатское обращение. Что я и сделал и направил его в комитет по управлению Железнодорожным районом. Предложил привлечь подрядчика и ликвидировать опасную во всех смыслах свалку.

- Эта система работает?

- Схема проверена временем, она работает. Хочу сказать, что комитеты по управлению районами всегда идут навстречу обращениям не только народных избранников, но и петиций самих жителей. Возможно, чиновники не сразу приступают к решению конкретного вопроса, но это оттого, что существует очередность, существует степень общественной опасности, например, тех же свалок и, главное, есть «не резиновый» бюджет. Все знают, что городская казна в дефиците. Деньги идут на первоочередные задачи. Но это не значит, что «глас народа» пропадает втуне. Все фиксируется, берется на карандаш. Причем, в двух местах – в комитете по управлению районом и у депутата.

- Секундочку. Жители жалуются на свалку возле дома. А разве не они сами ее сотворили?

- Я тоже этот вопрос им задаю. И, знаете, выясняется, что не всегда. Не раз бывало, что проезжающий микрогрузовик со строительным мусором, чтобы бензин не тратить просто вываливает хлам рядом с обочиной. А дальше куча разрастается, пухнет, в ней заводятся крысы, дождевая вода застаивается в канавках. И готово – свалка быстро превратилась в источник заразы для целой округи. Ну и не забывайте, что с 2015 года существует тенденция избавляться от мусорных контейнеров в частном секторе. Используйте мешки – убеждают людей. А мешок лень тащить в какое-то определенное место, где его машина заберет поутру. Кинул подальше от глаз – и дело сделано. К сожалению, здесь причина скорее в общем уровне культуры людей. Мы не проводим расследование – откуда взялась гора мусора. Мы реагируем на обращения страдающих от нее людей.

- Давайте попробуем составить «антирейтинг» проблем вашего избирательного округа.

- Это как раз не сложно. На первом месте стоит, естественно, ветхое и аварийное жилье. У меня вся улица Ухтомского состоит из таких домов. Здесь дело движется, пусть не быстро, но все-таки вперед: в 2022 году согласно краевой программе, в которую мы вошли, дом №5 будет расселен, а жители получат квартиры, сертификаты или адекватные компенсации. Такие же халупы стоят на улицах Камская, Совхозная, Воронежская. До них тоже дойдет черед. Бороться с ветхим фондом можно только с помощью муниципальных, краевых и федеральных программ, таких как «Программа расселения застроенных территорий». На втором месте я бы поставил дороги. Вообще обе эти проблемы – аварийное жилье и дороги – они не то что общегородские, а российские, в национальном масштабе. Пожалуй, у нас нет ни одного городского депутата, который бы не согласился с таким «антирейтингом» у себя. У кого-то более благополучные микрорайоны, но дорожный бедлам, по-моему, вообще везде. Что может сделать депутат? Добиться от администрации управления районом поставить в план работ грейдирование улицы или проезда. Такое часто случается.

- Вы не включили в рейтинг водоотведение…

- Куда ж без него? В моем округе местность в основном низменная. Поэтому головную боль приносят сезонные паводки и подтопления домов и земельных участков. Отмечу, что специфика каждого избирательного округа – она комплексная. Не бывает так, что отличная дорога, а вокруг вода и болота. Беда не приходит одна. Там, где стоит полуразрушенный барак, к нему обязательно ведет отвратительный подъездной путь, громоздится неподалеку свалка, водоотведения нет, а зачастую нет даже коммуникационных подключений по водоснабжению. Там стоят колонки, которые зимой перемерзают, а летом их ломают.

- Как же бороться с этой напастью? Так чтобы радикально.

- Только по существующим лекалам. Человечество не вчера родилось – у него богатый опыт решения проблем совместно общежития. Сперва определяем место клубка проблем свалка - дорога - ливневка - заброшенный или опасный строительный объект. Если земля общественная – за приведение ее в порядок отвечает районная управа. Если это придомовая территория – добро пожаловать в органы правления многоквартирным домом, ТСЖ или УК. Либо воздействовать посредством главного управления контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Просто так сжечь ночью эту свалку или втроем с мужиками прорыть канаву, или в частном порядке закатать в асфальт 100 метров дороги от дома до поворота нельзя. Это тоже нарушение, могут оштрафовать. Управы и депутаты ведут постоянную разъяснительную и даже агитационную работу среди людей – как добиваться своего цивилизованным способом. Но многие не понимают, как работает эта система. Или просто в нее не верят.

- Значит, достаточно написать обращение – и дорогу пусть не сразу, но сделают?

- С дорогами немного иная ситуация. Дорожный фонд формируется из отчислений бюджетов всех уровней. Но на местные дороги тратится только муниципалитет. Когда мэрия начинает заниматься проблемной дорогой, она это делает на совесть. Например, по нашему обращению проводили порядок улицу Кола Бельды. Ее не только выровняли и загрейдировали, но и сделали водоотведение и взяли пробы воды в придорожных канавах на предмет – были туда сливы с каких-то промышленных объектов или нет. Но так поступают только с теми дорогами, которые прошли инвентаризацию. А, ведь, много не прошедших. То есть они как бы есть в реальности, но в документах их нет. У них нет даже названий. Это неудивительно – многие такие проулки возникли стихийно, из, так сказать, троп, протоптанных ради удобства местными жителями. Можно ли назвать такую тропу дорогой? Ну, только с натяжкой. 50, 100, 200 метров утоптанной или посыпанной гравием земли. Неподалеку построили многоквартирник, тропу на карту не нанесли, но она живет своей жизнью – ее торят уже автомобили. В дождь она размокает, вода никуда не уходит, тут же образуется свалка, на свалке и рядом селятся асоциальные элементы, стихийно ставятся гаражи, открывается нелегальный пункт приема металла (в основном краденного), тут же идет несанкционированная торговля алкоголем, множатся собачьи стаи. Так рождаются типичные проклятые места Хабаровска. Таких в городе сотни, житель любого района вам про них ужасы расскажет.

- Действительно, так пишется не видная глазу история городского дна. И последний вопрос – кто же тогда в этой истории депутат – радетель народа Робин Гуд или реформатор Столыпин?

- Скорее Томмазо Кампанелла. Мы показываем тем, от кого зависят решения объекты приложения сил, чтобы людям жилось лучше.

Справка «КП»:

Шестопалов Павел Артурович, член комитета по социальным вопросам. Член политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Окончил: Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.