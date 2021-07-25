Поговорка «Южный – никому не нужный» больше не работает – депутат хабаровской гордумы Ольга Ващенко

Ольга Ващенко, депутат хабаровской гордумы по избирательному округу №18, член комитета по социальным вопросам. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Человек, мягкий с людьми и ласковый с животными, Ольга Ващенко совсем не похожа на депутата хабаровской городской думы. Нет в ней какой-то непримиримости, не горит в ней огонь радикальных реформ всего и вся. Зато светит спокойное желание сделать жизнь лучше в самом простом ее приближении. Видимо, оружие таких общественников – не меч, а щит. Редкое качество. О том, как пользоваться им Ольга Ващенко рассказала в интервью «КП-Хабаровск».

- Ольга Александровна, вас называют «южным патриотом». Имеется в виду Южный микрорайон Хабаровска. Скажите, за что вы так любите это место?

- Я люблю Южный как частный человек и как депутат. У меня один из самых приличных округов. Но на недостаток обращений пожаловаться не могу. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Благоустройство территории вокруг торгового центра «Эвр». Очень хотела, чтобы там была площадка воркаут. Ко мне приходило достаточно много просьб именно от молодых семей. И место есть – на пятачке, где раньше стояли – незаконно – киоски. Там, рядом с топиарной фигурой, с которой все фотографируются, можно было бы установить уличные тренажеры – и эстетично, и здоровью полезно, и наглядная агитация здорового образа жизни. Южный микрорайон оживает. Бытовавшая лет 20 назад поговорка «Южный – никому не нужный» больше не работает. Я вообще считаю свой родной микрорайон своего рода городом в городе. Там есть все, что нужно для жизни.

- В России, как известно две беды. Как у вас на округе со второй – дорогами?

- У нас прекрасные дороги, но только в центре микрорайона по улицам Суворова, Ворошилова. А отъедешь подальше – идиллия пропадает. У меня в округе есть улица Черняховского. Там с одной стороны идет овраг, с другой – жилые дома, у которых практически нет тротуара. Выходишь из подъезда и сразу попадаешь на проезжую часть. А там проживает масса детей. После нескольких обращений там кое-где отсыпали щебнем, но этого, конечно, мало. Требуется не временный ремонт, не латание дыр, а качественная реконструкция дороги и придорожного пространства. Что же касается межквартальных дорог, то они находятся в ужасном, порой опасном для жизни состоянии.

- Индустриальный район – самый населенный в Хабаровске. Ежедневно тысячи людей утром едут в центр или куда дальше, а вечером возвращаются обратно. Все ли довольны общественным транспортом?

- Никогда не встречала человека, полностью довольного общественным транспортом в тех местах, где он вообще есть. Об этом ниже, обращу внимание на остановки общественного транспорта. Например, я давно уже добиваюсь обустройства остановочного пункта по Сидоренко, 1. Это промышленная зона, одинокий многоэтажный дом. Сотни людей отрезаны от магистралей. Им приходится добираться до работы, а детям до школы либо своим транспортом, а он есть не у всех, либо на такси. Там много людей пожилого возраста. Остановка когда-то там была. Но когда реконструировали улицу Суворова, ее снесли. Сделали отличное шоссе, прекрасный тротуар, а остановку не поставили. Обращений была масса, в том числе и депутатских. Мне пришлось писать в краевое правительство. Ждем решения.

- Однако Южный микрорайон считается одним из наиболее питаемых общественным транспортом мест.

- И это так. Мы включены в общегородскую систему по полной. Вот только, графика рейсовые автобусы придерживаются редко. После обращений работа нормализуется, но ненадолго: недели на две. Потом все возвращается на круги своя. Особенно ужасной была проблема с маршрутом №25 этой зимой. Водители автобусов самовольно устроили так называемую «карусель». Они высаживали пассажиров, не до конца выполнив маршрут, не доезжая до поселка, разворачивались и уезжали. Следующий автобус пассажиров подбирал. Хорошо, если подбирал. Там несколько человек чуть не замерзло. Так получалось, потому что возить по улицам Краснореченкой и Волочаевской выгоднее, чем делать петлю к Индустриальному поселку, где пассажиров немного. После моего обращения в мэрию это безобразие мгновенно прекратилось.

- Вас послушать, Южный – это почти идеальное место для жизни…

- Я назвала свой округ благополучным, потому что некоторые большие проблемы других депутатов для меня не очень большие. Например, у нас почти нет несанкционированных свалок. Если что-то такое появляется, сразу ликвидируется самими горожанами, обходится безо всяких обращений. Говорю же – люди в Южном очень аккуратные и чистоплотные. Они любят свою землю. Я активно работаю с управляющими компаниями. У меня в округе очень много активных жителей, они сами – на уровне домкомов и ТСЖ – многого добиваются. Потом этим опытом делятся со мной, и я его использую. Работаем командой единомышленников. В Южном – и не только в моем округе – имеется несколько недостроенных заброшенных строений. В таких местах постоянно возникают неприятные ситуации. Но мы вместе постепенно решаем такие вопросы.

- Зато Южный всегда «славился» стаями бродячих собак, а также догхантерами. Населению не нравятся ни те, ни другие…

- Безнадзорные животные, в самом деле, представляют собой и проблему и опасность. Промзона и частный сектор «поставляют» их в большом количестве. Хотя по всему городу так, нельзя выделить какой-то отдельный район, где собаки прекратились бы из проблемы в беду. Причину возникновения и пополнения стай я вижу в безответственном отношении хозяев к своим питомцам, самовыгуле и несовершенстве административного законодательства. О количестве безнадзорных животных в Южном микрорайоне можно судить по числу обращений в администрацию района. Сейчас на территории Хабаровска работает программа «ОСВВ» - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Сообщают о собаках сами жители. Сведения поступают в клинику «Бонифаций» - она выиграла тендер – и ветеринары уже принимают меры. Первоначальные деньги около 7 млн. рублей потратили к маю. Потом городские депутаты и мэрия обратились к депутатам из краевой Законодательной думы и те согласовали выделение еще такой же суммы. Так что работа идет.

- При опросах люди чаще всего выступают за эвтаназию или вообще за отстрел бесхозяйственных агрессивных собак.

- Я ветеринар по образованию. Меня учили не отнимать жизнь, а спасать ее. К тому же Федеральный закон №498 говорит об ответственном отношении к животным, а в Конституции вообще закреплено гуманное к ним отношение. И закон предусматривает, во-первых, программу «ОСВВ», во-вторых, пожизненное содержание животных в приютах. Обе эти программы не совершенны, но пока ничего другого нет. В советское время и позже бездомных собак просто отстреливали. Но ученые научно доказали, что физическое уничтожение не дает положительного эффекта. Зато дает нечто прямо противоположное. Отстрелить легко социализированное животное, живущее пусть без хозяина, но рядом с людьми. По-настоящему одичавшее, агрессивное животное так просто на мушку не возьмешь. Такие особи живут на окраинах, умеют прятаться, быть невидимыми. У них повышена охотничья агрессия. Именно они приходят в город к людям за жертвами. Отстрелите полусоциализированных – и получите настоящие собачьи банды. Так что и гуманнее и полезнее их отлавливать, стерилизовать, а еще лучше – чипировать.

Справка «КП»:

Ващенко Ольга Александровна, депутат по избирательному округу №18. Член комитета по социальным вопросам. Член политической партии ЛДПР. Образование высшее, окончила приморский сельскохозяйственный институт по специальности ветеринарный врач.