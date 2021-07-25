Следователи назвали три возможных причины крушения самолета под Хабаровском. Фото: предоставлено очевидцем
Следователи назвали три возможных причины крушения самолета «Sierra» P2002 под Хабаровском. ЧП унесло жизнь президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковской и мужчины, который собирался начать обучение летному делу. Для него это был ознакомительный полет.
— Следствием отрабатываются три версии случившегося – ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, — сообщили в пресс-службе Дальневосточного Следственного управления на транспорте.
Татьяну Новиковскую коллеги называли человеком, влюбляющим в небо. Фото: аэродром "Калинка"
Легкомоторный самолет упал около 10 часов 40 минут в районе посадочной площадки «Калинка» вскоре после взлета. На борту находились два человека: пассажир погиб на месте, Татьяна Новиковская скончалась вскоре в больнице. На ее счету было свыше пяти тысяч часов полетов. Коллеги называли ее человеком, влюбляющим в небо с первого взгляда. Через месяц она должна была отмечать свой день рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье за за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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