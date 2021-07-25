Михаил Дегтярев ознакомился с доставкой бандеролей в Хабаровске

Новый логистический центр Почты России открылся в Хабаровске. Фото: Максим МОЛОТОВ

Для Хабаровска логистический почтовый центр – структура насколько новая, настолько и необходимая. Он становится крупнейшим инфраструктурным объектом Почты России на Дальнем Востоке. Его запустили в тестовом режиме Почта России и Группа ВТБ и предназначен он для сортировки разного рода корреспонденции. Стоимость объекта - 2,3 млрд рублей.

- Мы со своей стороны сделали все, чтобы этот терминал был запущен в срок, чтобы он был подключен ко всем сетям, мы это контролировали весь прошедший год. Для нас это большое событие. Здесь будут работать хабаровчане, создается более 700 рабочих мест. Это полезно для развития экономики. Генеральный директор Почты России Максим Акимов сказал, что Хабаровск становится авиационными воротами на востоке страны, а мы хотим идти дальше. Главными бенефициарами открытия грузопассажирского перехода в КНР на острове Большом Уссурийском станут логистические компании, и в первую очередь – «Почта России». Это позволит загрузить этот терминал. Это серьезный вызов для нас. Мы готовимся к этому, - подчеркнул Михаил Дегтярев на церемонии открытия.

Новый логистический центр Почты России открылся в Хабаровске. Фото: Максим МОЛОТОВ

Центр расположился возле хабаровского аэропорта им. Невельского. Его площадь – около 21 тыс. кв. метров. Терминал способен обрабатывать 12500 посылок и писем в час. Его структура максимально эргономична. Он состоит из зоны сортировки посылок, мелких пакетов и писем, склада для хранения и сбора интернет-заказов, места авиаобмена и зоны службы авиационной безопасности. Заявлено, что терминал в ДФО будет опорной инфраструктурой для развития электронной коммерции. Общая площадь зоны фулфилмента* составляет 4 тыс. кв. м. Одновременно на складе можно будет хранить до 700 тыс. единиц товаров и собирать до 9,5 тыс. заказов в сутки.

- Задачи, которые мы решаем запуском этого объекта, заявлены в нашей стратегии - быть ближе к клиентам, доставлять лучшие продукты, делать свою работу качественнее, точнее и быстрее. Без современных средств автоматизации это невозможно. Это очевидные вещи, менее очевидным, конечно, было место, выбранное для объекта. Но мы ни разу не пожалели, наоборот, поняли, что наш выбор был правильным. Фактически Хабаровск становится не только для Дальнего Востока, не только для Восточной Сибири, но и для всей страны большим авиационным хабом, фактически главными авиационными воротами страны, - сказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

На ознакомительной экскурсии по логистическому терминалу присутствовал помощник президента России Максим Орешкин. Он отметил, что этот новый хаб - действительно крупнейший центр на Дальнем Востоке, и он становится якорным для всего центра Дальнего Востока в логистическом вопросе. Орешкин недвусмысленно объявил, что Хабаровск становится логистической столицей восточной части России.

- Работа здесь несколько однообразная, но, тем не менее, интересная. Ощущаешь себя частью чего-то огромного, ведь посылки и бандероли идут со всей страны. А условия труда очень подходящие. На улице духота, а в этом зале прохладно. Нас кормят, доставляют маршрутом на работу и со смены, платят вовремя и без задержек. Есть бонусы, есть, куда расти в карьерном плане, - признается Татьяна, работник конвейера зоны сортировки посылок.

Здесь работают посменно. Коллектив в основном молодой. Условия труда – непривычно комфортные.

Новый логистический центр Почты России открылся в Хабаровске. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Изначально логистический центр задумывался как максимально современный. Здесь имеются свои специфические условия труда – шум, вибрация. Работа достаточно интенсивная. Действительно, коллектив состоит преимущественно из людей до 35 лет. Специального образования не требуется. У нас система наставничества – передача опыта идет непосредственно от мастера ученикам. Нужна аккуратность, точность и внимательность. Не смотря на очень комфортные условия и приличную зарплату, мы пока ощущаем небольшой недобор по кадрам. За переработку, естественно, доплачиваем, - говорит Юрий Ванеев, заместитель директора по логистики макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

Выход логистического центра на проектную мощность намечен в IV квартале этого года.