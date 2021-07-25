Леса Хабаровского края не горят, потому что мы эффективно к этому подготовились – Михаил Дегтярев

При гораздо больших площадях лесов у нас, финансирование на охрану от пожаров меньше других субъектов ДФО. А эффективность выше. Фото: Олег УКЛАДОВ

То, что происходит сейчас в Якутии – 2,5 миллиона гектаров сгоревших дотла лесов и полыхающих во всю силу еще 1,5 млн га – это следствие неготовности этого северного региона к приходу огненной стихии. Этот факт сейчас признается всеми, в том числе самими якутами. Хабаровский край находится рядом, лесов у нас больше – почему же мы не горим?

Ответ кроется в динамике принятия превентивных мер подготовки к лесным пожарам. Наш край постиг горькую науку лесного пожаротушения на своей шкуре в «нулевые», когда выгорело несколько миллионов гектаров заповедной тайги. Однако по-настоящему серьезно меры начали приниматься только в последний год.

За год врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дополнительно привлек на борьбу с лесными пожарами 351,7 млн рублей из федерального бюджета. В 2020 году - 193,2 млн рублей и в 2021 году - 158,5 млн рублей. По региональному проекту «Сохранение лесов» с июля 2020 года по июль 2021 года закуплено 52 единицы лесопожарной техники и оборудования на 123,2 млн рублей. 4 единицы лесохозяйственной техники на 19,9 млн рублей и еще 5 единиц лесопатрульной техники на 31,1 млн рублей.

В результате мы имеем следующие данные: с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 247 лесных пожаров на общей площади 131,2 тыс. га. Это в 1,5 раза ниже показателей 2020 года. Сами пожары стали тушить оперативнее – девять десятых возгораний ликвидируется в течение первых суток.

При гораздо больших площадях лесов у нас, финансирование на охрану от пожаров меньше других субъектов ДФО. А эффективность выше. Фото: Правительство Хабаровского края

- Те пожары, которые я наблюдаю в последнее время в лесах Хабаровского края по размаху, интенсивности, территории и частоте далеко не те, что были, скажем, в 2019 году. Другое отношение к ним стало. Власть повернулась к этому вопросу лицом. И специальные службы стали работать по-другому – все время идет пропаганда поведения в лесах, на дачах, вообще на природе. И надзор стал лучше. Сейчас за костры реально штрафуют. А какое развитие пожарной охраны идет! Я знаю, что недавно ввели новое пожарное депо в поселке Высокогорный. И в поселке Победа. Это очень отдаленный населенный пункт. Там сроду ничего подобного не было. Если происходил пожар, то попросту все сгорало дотла. А сейчас там пожарная часть будет охранять не только этот поселок, но и подход пожара к этому селу. И в поселке Тумнин врио губернатора дал добро на организацию пожарной части. Новые пожарные автомобили, которые закупили, будут размещены именно в отдаленных районах. Обстановка в регионе с пожарами решается в положительном ключе. За эти слова я могу отвечать, - комментирует Михаил Дольбер, ветеран пожарной охраны, член Общественного совета при комитете правительства края по гражданской защите, директор частной образовательной организации «Системы безопасности».

При гораздо больших площадях лесов у нас, финансирование на охрану от пожаров меньше других субъектов ДФО. А эффективность выше. Фото: Правительство Хабаровского края

Надо отметить, что не в пользу Хабаровского края сравнение с другими дальневосточными регионами. При гораздо больших площадях лесов у нас, финансирование на охрану от пожаров меньше других субъектов ДФО. А эффективность выше.

- Это обсуждали в Комсомольске-на-Амуре с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Мы занимаем шестое место по финансированию. С Александром Александровичем достигли договоренности в присутствии природоохранного прокурора о том, что эта ситуация будет меняться. И методика, и подходы, - сообщил Михаил Дегтярев.

Справка КП:

Сегодня охрану лесов от пожаров в регионе осуществляют 11 автономных учреждений, в составе которых действуют 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Общая численность сил пожаротушения - 467 человек, 220 единиц техники.

Для реализации мер по ликвидации лесных пожаров, обеспечения межведомственного взаимодействия во всех лесничествах созданы оперативные штабы, организованы мобильные группы по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

В целом по итогам 2020 года в крае зарегистрировано 418 лесных пожаров на общей площади 238,7 тыс. га, из них в 76% случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем.